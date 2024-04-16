罕見惡性骨肉瘤 尤文氏肉瘤

年僅28歲的無綫節目主持文頌男去年底確診罕見惡性骨肉瘤尤文氏肉瘤(Ewing's Sarcoma)，上月完成5次化療後宣告治療無效，椎間近盆骨的惡性腫瘤更有增大跡象。尤文氏肉瘤好發於10至25歲人士，尤其是男性，症狀包括夜間疼痛、腫塊或腫脹、骨折或骨骼變形等，易與其他骨骼疾病或腫瘤混淆。臨床腫瘤科專科醫生劉健生稱，現時醫學界仍未清楚其發病成因，但生長速度過快是一個可能的因素。至於男患者較多的原因，可能涉及生物學性別差異、激素水平、基因變異等多種因素。

尤文氏肉瘤通常發生在骨骼中，尤其是盆骨和長骨(例如股骨)。它屬於原始神經外胚層細胞的腫瘤，可能影響骨骼和軟組織。尤文氏肉瘤在年輕人中相對較常見，特別是10至25歲。男性比女性更容易罹患此病，但具體原因尚不清楚，生長速度過快可能是一個因素。研究表明，尤文氏肉瘤可能與第22號染色體的基因變異有關(60%的基因變異為EWS-FLI1融合變異)，但仍然需要更多的研究來確定好發族群和相關風險因素。

尤文氏肉瘤的症狀可能因患者年齡和腫瘤位置而有所不同。常見症狀包括疼痛(特別是夜間)、腫塊或腫脹、骨折或骨骼變形、疲勞和發燒。這些症狀可能與其他骨骼疾病或腫瘤混淆，因此醫生通常需要進一步的檢查和評估來確定診斷。

診斷尤文氏肉瘤通常需要進行多種檢查和評估。常見的診斷方法包括醫病史詢問、身體檢查、影像學檢查(如PET-CT、CT掃描、核磁共振)和生物檢體的病理學檢查(如活檢)等。這些檢查有助於確定腫瘤的位置、大小和擴展情況，並確定是否存在尤文氏肉瘤的跡象。

一般而言，早期確診並經過適當治療的患者存活率可高達八成，而存活率因情況而異，包括病期、治療方法和患者的整體健康狀況。治療通常涉及化療、手術和電療的組合，醫生會根據每個患者的具體情況制訂個人化的治療計劃。術前化療例如VDC/IE是常見的治療方法，通常在手術前使用，以減少腫瘤的大小和控制可能存在的轉移。手術通常用於切除腫瘤，根據腫瘤的位置和大小，可能需要進行局部切除或全身切除。電療則在手術後或化療期間使用，以消滅餘下的癌細胞或預防復發。針對尤文氏肉瘤的治療仍持續發展中，包括質子治療、靶向治療、免疫療法及基因治療等。