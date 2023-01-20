美國癌症死亡率 30年下降33%

癌症是常見及主要的致命疾病之一，但隨著治療進步、吸煙率下降及篩查工具等，令以往被視為「絕症」的癌病，即使未能百分百根治，患者的壽命仍顯著延長。美國癌症協會的最新分析顯示，當地的癌症死亡率自1991年開始持續下降，30年累積降幅達到33%。
5年存活率上升
根據美國癌症協會在《CA: A Cancer Journal for Clinicians》發表的研究報告，由1991年至2021年間，癌症的死亡率下降了33%，單是2019年至2020年便減少了1.5個百分點，這亦反映在癌症病人的5年存活率，由1970年代的49%上升至2012至18年的68%。當中以甲狀腺癌、前列腺癌、睾丸癌及黑色素瘤等癌症的存活率最高，全部都介乎94%至98%，胰臟癌則只有12%，是存活率最低的癌症。
部分癌症發病率增
部分癌症有持續上升的趨勢，例如乳癌以每年0.5%幅度持續增加，而子宮體癌亦以1%至2%的幅度上升；前列腺癌自2014年開始更以每年3%的幅度上升，成為男性最常見癌症及第二號癌症殺手。整體而言，男性一生中患上任何一種入侵性癌症的風險為40.9%，而女性則略低，達39.1%。
篩查助根治
專家認為，癌症死亡率持續下滑，主要受惠於癌症治療不斷進步，與多種癌症有關的吸煙人口亦有減少，而大腸癌等常見癌症亦有有效的篩查工具，幫助及早發現癌症，提升治愈的機會。
報告更提到，接種HPV疫苗是癌症死亡率下降的其中一個原因，因為HPV感染與子宮頸癌、頭頸癌等多種癌症有關，而疫苗就令年輕女性患子宮頸癌的風險減低65%。