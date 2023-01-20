美國癌症死亡率 30年下降33%

癌症是常見及主要的致命疾病之一，但隨著治療進步、吸煙率下降及篩查工具等，令以往被視為「絕症」的癌病，即使未能百分百根治，患者的壽命仍顯著延長。美國癌症協會的最新分析顯示，當地的癌症死亡率自1991年開始持續下降，30年累積降幅達到33%。

5年存活率上升

根據美國癌症協會在《CA: A Cancer Journal for Clinicians》發表的研究報告，由1991年至2021年間，癌症的死亡率下降了33%，單是2019年至2020年便減少了1.5個百分點，這亦反映在癌症病人的5年存活率，由1970年代的49%上升至2012至18年的68%。當中以甲狀腺癌、前列腺癌、睾丸癌及黑色素瘤等癌症的存活率最高，全部都介乎94%至98%，胰臟癌則只有12%，是存活率最低的癌症。

