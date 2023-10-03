肝癌治療｜中晚期肝癌 仍有望清零

中晚期肝癌 仍有望清零

早期至中期的肝癌，可經手術切除根治，但部分中期至晚期患者，須採用全身治療，未必可完全清除癌細胞。幸而免疫組合治療的出現，除助患者控制腫瘤生長，甚至可令肝癌「降期」，變成有機會「清零」痊愈。 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席、香港大學外科學系名譽教授潘冬平指出，肝癌為本港常見癌症第五位，2020年便有1,735宗新症，同年造成1,530死亡個案，死亡率頗高。



發展快易入侵血管 本港七至八成肝癌個案與乙型肝炎有關，潘冬平指部分患者確診肝癌時才知自己是乙肝帶病毒者，也有部分患者知道但沒想過會導致嚴重後果，「香港約有40萬人為乙肝帶病毒者，他們比一般人患上肝癌的風險高100倍。他們應每半年驗血及做超聲波檢查一次，因為肝癌發展快速，3個月可大一倍，腫瘤逾5厘米大多已入侵主門靜脈或下腔靜脈血管，一年內可達中至晚期。」 乙肝患者應定期篩檢 手術切除是根治肝癌的主要方法，惟要滿足一些條件，包括癌細胞未入侵主門靜脈和下腔靜脈、腫瘤只出現於一邊肝葉，並有足夠的肝功能；細小的早期肝癌腫瘤亦可以射頻消融根治。潘冬平強調，早發現十分重要，「能以手術切除的肝癌，生存中位數長於5年；若腫瘤小於2厘米，5年存活率接近100%。但只能接受姑息性治療(不能做手術，用藥物等控制癌症與之共存)的話，生存中位數只有約1年，分別很大。」

