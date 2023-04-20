肺癌篩查 早發現可根治

據醫管局香港癌症資料統計中心數據，肺癌是2020年最常見且死亡數字最高的癌症，造成3,910宗死亡個案。癌症致命原因多為太遲發現，若高危人士可透過肺癌篩查及早發現，並通過手術治理，根治的機會便大大提高。 近年的研究發現，無論是少於40歲、女性或非吸煙者，肺癌發病率都有上升趨勢，心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，「有家族史、45歲以上、煙齡達20包年、工作須接觸致癌物、長期接觸二手煙或廚房油煙，都會大大增加肺癌風險。」



有徵狀已屬晚期 肺癌可因應腫瘤大小、有否侵襲淋巴結、影響兩邊肺部甚至轉移至其他器官而分成四期，而於2020年肺癌新症中，多達58.5%確診時已屬第四期，令治療變得困難。司徒達麟指出，「肺癌其實並非沒有根治的方法，如果可於早期發現病變，並以手術切除，根治率可高達九成。值得留意的是，當患者出現持續咳嗽、痰多、氣喘、咳血等徵狀時，多數已屆晚期；另外，即使沒有高危因素，亦不代表不會患上肺癌。」 低劑量電腦掃描 其中一個可以找出早期肺癌的篩查方法是低劑量電腦掃描(LDCT)，利用比傳統電腦掃描較低的輻射劑量(比每年從環境中吸收到的總劑量更低)，清楚地看到肺部組織有否出現異常。歐美的研究發現，LDCT可以找出更多肺癌個案，而且同時可以減低肺癌的死亡率。司徒達麟補充，「如果在LDCT中發現肺部有陰影，就會進一步檢驗如活檢等，以確定是否患上肺癌。」

