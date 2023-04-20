肺癌篩查 早發現可根治

據醫管局香港癌症資料統計中心數據，肺癌是2020年最常見且死亡數字最高的癌症，造成3,910宗死亡個案。癌症致命原因多為太遲發現，若高危人士可透過肺癌篩查及早發現，並通過手術治理，根治的機會便大大提高。
近年的研究發現，無論是少於40歲、女性或非吸煙者，肺癌發病率都有上升趨勢，心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，「有家族史、45歲以上、煙齡達20包年、工作須接觸致癌物、長期接觸二手煙或廚房油煙，都會大大增加肺癌風險。」
有徵狀已屬晚期
肺癌可因應腫瘤大小、有否侵襲淋巴結、影響兩邊肺部甚至轉移至其他器官而分成四期，而於2020年肺癌新症中，多達58.5%確診時已屬第四期，令治療變得困難。司徒達麟指出，「肺癌其實並非沒有根治的方法，如果可於早期發現病變，並以手術切除，根治率可高達九成。值得留意的是，當患者出現持續咳嗽、痰多、氣喘、咳血等徵狀時，多數已屆晚期；另外，即使沒有高危因素，亦不代表不會患上肺癌。」
低劑量電腦掃描
其中一個可以找出早期肺癌的篩查方法是低劑量電腦掃描(LDCT)，利用比傳統電腦掃描較低的輻射劑量(比每年從環境中吸收到的總劑量更低)，清楚地看到肺部組織有否出現異常。歐美的研究發現，LDCT可以找出更多肺癌個案，而且同時可以減低肺癌的死亡率。司徒達麟補充，「如果在LDCT中發現肺部有陰影，就會進一步檢驗如活檢等，以確定是否患上肺癌。」
患者家屬宜定期檢查
早前癌症資訊網慈善基金舉行了「第一期肺癌篩查計劃」，為有家族史的高危人士免費做一次LDCT，並有專科醫生於檢查前後各提供一次評估，合共100人受惠。結果當中有7人於進一步檢查後確診癌症，分別屬第一至三期，當中6位病人已完成手術，一位需要藥物治療。慈善基金主席方嘉儀指，「市民若有能力，尤其是肺癌患者家屬，不妨定期做身體檢查，隨時可救回自己一命。」
手術後根治
計劃其中一名參加者Ann，本身雖為非吸煙者，但有兩名直系親屬都患有肺癌，故知道是次篩查計劃之後便立即參加。經過LDCT檢查後發現可疑陰影，建議入院進一步檢驗，最終發現是肺癌第一期，並做了根治性腫瘤切除手術，毋須任何輔助或術後治療即告康復。Ann對於參加了計劃而可及早發現和治療肺癌，感到萬分慶幸和感恩。司徒達麟認為，是次篩查計劃成效與其他地區的研究結果相若，有助香港市民健康，希望政府和社會各界可多加關注。