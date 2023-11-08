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癌症
2023-11-08 04:29:54
日報

肺癌術前免疫化療組合 增加治愈機會

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肺癌術前免疫化療組合 增加治愈機會

肺癌術前免疫化療組合 增加治愈機會

雖說早期的癌症治愈率較高，惟肺癌第一至第三期患者，如果手術切除腫瘤後沒有配搭輔助治療，仍有多達四成患者於5年內復發，單計第三期患者更高達七成半。幸而現時癌症治療不斷進步，未找到基因變異的早期患者，如使用術前免疫化療組合，可以大減復發風險。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，現時約有33%患者發現患肺癌時屬第一至第三期，「他們或會常感到疲倦、持續咳嗽、胸口痛、痰中帶血等。醫生先會透過X光檢查肺部，有懷疑便會做支氣管內視鏡，直接檢查支氣管內膜情況，並抽組織活檢；而電腦掃描可以顯示癌細胞在身體的分布，幫助確診和分期。」

香燭 二手煙

預防肺癌，除戒煙、避免二手煙外，也要減少燃點香燭。

復發風險減半

傳統上早期肺癌主要以手術切除腫瘤，惟復發風險較高，即使術後使用化療輔助也只能讓風險稍為減低。近來有研究指出，在手術前接受免疫化療組合比起單用化療，在中國人身上能降低超過一半復發風險。每5名病人中就有接近3名病人，在3年內沒有復發或惡化；而3年內腫瘤擴散病人的數目，亦由六成下降至不足兩成。此外，術前免疫化療組合有縮小腫瘤的好處，或可減少需要切除的肺葉數量、能改用微創手術，以及減少住院時間。

毋須PD-L1檢測

鄭志堅補充，「免疫治療用於晚期癌症患者，需要檢測生物標記PD-L1為陽性方適合使用，不過肺癌術前免疫化療組合就毋須做此檢測，腫瘤達4厘米或以上、或擴散至淋巴結，而不適合標靶治療的患者，都可使用術前免疫化療組合。」術前免疫化療組合一般要做3個免疫治療療程，需時約9星期，藥費則接近10萬港元(公營醫院)。患者亦要留意可能出現類似流感徵狀、紅疹、肌肉疼痛、氣促等副作用。

臨床腫瘤科專科醫生 鄭志堅 癌症資訊網慈善基金 方嘉儀

鄭志堅(左)及方嘉儀。

藥費為考慮重點

癌症資訊網慈善基金作出網上調查，以了解早期肺癌患者治療情況。主席方嘉儀指，大部分受訪者做過外科手術，而接受過免疫治療的只有5%；95%人沒有術前輔助治療，因為醫生沒有建議或不認識這類治療，而經濟問題也是原因之一。對於免疫治療，只有12%受訪者知道可用於術前輔助治療，認知明顯不足；若醫生推薦的話，68%人有較大可能選擇術前輔助免疫治療。惟78%患者認為沒有政府資助的話，則難以接受相關治療，藥費是非常重要的考慮因素，「希望政府當局在引入相關術前輔助免疫治療的同時，也盡快納入安全網，減低患者經濟壓力。」

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