肺癌術前免疫化療組合 增加治愈機會

雖說早期的癌症治愈率較高，惟肺癌第一至第三期患者，如果手術切除腫瘤後沒有配搭輔助治療，仍有多達四成患者於5年內復發，單計第三期患者更高達七成半。幸而現時癌症治療不斷進步，未找到基因變異的早期患者，如使用術前免疫化療組合，可以大減復發風險。 臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，現時約有33%患者發現患肺癌時屬第一至第三期，「他們或會常感到疲倦、持續咳嗽、胸口痛、痰中帶血等。醫生先會透過X光檢查肺部，有懷疑便會做支氣管內視鏡，直接檢查支氣管內膜情況，並抽組織活檢；而電腦掃描可以顯示癌細胞在身體的分布，幫助確診和分期。」

復發風險減半 傳統上早期肺癌主要以手術切除腫瘤，惟復發風險較高，即使術後使用化療輔助也只能讓風險稍為減低。近來有研究指出，在手術前接受免疫化療組合比起單用化療，在中國人身上能降低超過一半復發風險。每5名病人中就有接近3名病人，在3年內沒有復發或惡化；而3年內腫瘤擴散病人的數目，亦由六成下降至不足兩成。此外，術前免疫化療組合有縮小腫瘤的好處，或可減少需要切除的肺葉數量、能改用微創手術，以及減少住院時間。 毋須PD-L1檢測 鄭志堅補充，「免疫治療用於晚期癌症患者，需要檢測生物標記PD-L1為陽性方適合使用，不過肺癌術前免疫化療組合就毋須做此檢測，腫瘤達4厘米或以上、或擴散至淋巴結，而不適合標靶治療的患者，都可使用術前免疫化療組合。」術前免疫化療組合一般要做3個免疫治療療程，需時約9星期，藥費則接近10萬港元(公營醫院)。患者亦要留意可能出現類似流感徵狀、紅疹、肌肉疼痛、氣促等副作用。