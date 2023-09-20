肺癌｜肺癌治療 期期唔同？

肺癌是本港的頭號癌症殺手，不論是發病率及死亡率均排第一，對於不同期數的肺癌患者，其治療方法亦有所不同。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏指，對於早期患者的治療方案會較為進取，通常會以手術將腫瘤切除，但個別患者在術後仍須接受輔助治療，減低復發風險。

第一期腫瘤只在肺部，沒有擴散的跡象；第二期的腫瘤較第一期大，並開始轉移至肺門淋巴結；第三期腫瘤已擴散到肺縱隔的淋巴結；第四期不幸轉移到去其他器官，即遠處轉移。李慧敏指，對於第一、二期的患者，通常會採取較為進取的治療方案，以根治為目標，醫生會考慮為個別患者在術後進行輔助治療。

不同期數不同方案

至於第三期的患者，醫生一般會建議同步放化療，即同時進行電療及化療；二至三期的患者亦可考慮使用藥物治療及免疫系統治療，將腫瘤縮細再以手術切除。由於第四期的患者出現遠處轉移，他們未必適合根治性的治療，建議透過藥物控制病情及減慢腫瘤的生長速度，用藥上就會因應基因報告而選擇標靶藥、化療或免疫系統治療。

李慧敏提醒，患者在接受手術前應該先戒煙，可加速傷口愈合、減低術後併發症及患上肺炎的風險。另外，患者應在術前保持身心平衡，多食含豐富蛋白質的食物，例如奶類、豆類、魚類及瘦肉等，亦要進行適量運動。