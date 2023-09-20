肺癌｜肺癌治療 期期唔同？

肺癌是本港的頭號癌症殺手，不論是發病率及死亡率均排第一，對於不同期數的肺癌患者，其治療方法亦有所不同。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏指，對於早期患者的治療方案會較為進取，通常會以手術將腫瘤切除，但個別患者在術後仍須接受輔助治療，減低復發風險。
第一期腫瘤只在肺部，沒有擴散的跡象；第二期的腫瘤較第一期大，並開始轉移至肺門淋巴結；第三期腫瘤已擴散到肺縱隔的淋巴結；第四期不幸轉移到去其他器官，即遠處轉移。李慧敏指，對於第一、二期的患者，通常會採取較為進取的治療方案，以根治為目標，醫生會考慮為個別患者在術後進行輔助治療。
不同期數不同方案
至於第三期的患者，醫生一般會建議同步放化療，即同時進行電療及化療；二至三期的患者亦可考慮使用藥物治療及免疫系統治療，將腫瘤縮細再以手術切除。由於第四期的患者出現遠處轉移，他們未必適合根治性的治療，建議透過藥物控制病情及減慢腫瘤的生長速度，用藥上就會因應基因報告而選擇標靶藥、化療或免疫系統治療。
李慧敏提醒，患者在接受手術前應該先戒煙，可加速傷口愈合、減低術後併發症及患上肺炎的風險。另外，患者應在術前保持身心平衡，多食含豐富蛋白質的食物，例如奶類、豆類、魚類及瘦肉等，亦要進行適量運動。
術後仍要輔助治療
肺癌普遍的復發率較高，因此部分患者在手術後仍要接受輔助治療，以減低復發的風險。例如個別1B期甚至二期或以上患者，輔助治療方案會視乎病理報告及基因檢測，了解他們有否出現基因突變。如果是EGFR基因突變，屬於1B期或以上的患者，可考慮服用第三代口服的標靶藥，提高3年存活期及整體存活期；至於沒有基因突變，屬於第二期或以上的患者，就可考慮化療或免疫系統治療。
ABCD培訓計劃
肺部在手術切除後不會再生，因此術後的護理以增強心肺功能為主，患者可參考ABCD培訓計劃。
Activity(活動)：術後盡快下床、做適量運動；
Breathing Exercise(呼吸訓練)：深呼吸或以呼吸輔助器訓練呼吸肌肉的力量，可於術後每朝做約1至2小時；
Coughing Exercise(咳嗽訓練)：將積聚在體內的痰咳出來；
Daily Activities(日常生活)：出院後盡快投入原來生活。
肺癌患者在康復後兩年內的復發率較高，李慧敏建議，患者在康復的頭兩年內每半年做電腦掃描，其後每年照一次，以偵查復發跡象。如不幸復發，醫生需要再做活檢確認，並根據情況選擇最合適的治療方案。李慧敏最後提醒，康復患者應多食有營養的食物、多休息、做適量運動，保持愉快的心境抗癌。