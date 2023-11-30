術前免疫治療 助治愈早期三陰性乳癌

據香港癌症資料統計中心數字，2021年乳癌仍是香港女性最常見癌症，更佔女性癌症28.5%之多。當中「三陰性乳癌」是惡化速度較快、侵襲性較高的乳癌亞型，幸而早期個案現可透過免疫治療加化療作為手術前的治療，增加治愈機會並減低復發風險。
香港乳癌基金會管治委會員副主席、臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，三陰性乳癌即兩種荷爾蒙受體及HER2均呈陰性的乳癌類別，整體存活率及無遠端復發存活期都相對較差。早期患者治療方向以手術為主，近年亦加入術前化療，望可先縮小腫瘤，增加保留乳房的機會；若術前治療能夠令腫瘤達到「病理完全緩解」，即腫瘤消失、找不到癌細胞，患者日後情況亦相對較好。
減復發風險
近年部分癌症藥物會提前使用，對於病情更有幫助，乳癌亦不例外。有涉及1,174名患者的臨床研究發現，術前化療加入匹博利組單抗(Pembrolizumab)免疫治療，相比只用化療，病理完全緩解比率由51.2%提升至64.8%，而3年無事件存活期(沒有復發)的比率亦由76.8%增加至84.5%。邱振中指出，「早期三陰性乳癌術前治療使用免疫治療配合化療，已是英美等地治療指引中的標準治療。」香港雖可用此治療方法，不過並未成為標準。
早期三陰性乳癌治療共識
香港乳癌基金會聯合了本港跨專科醫療團隊組成專家小組，參考最近醫學數據、國際指引、本港醫療制度及經過討論之後，制訂了早期三陰性乳癌治療共識，為醫療界提供參考，部分共識如下：所有乳癌個案應進行免疫組織化學染色檢測，確定乳癌類型，從而制訂合適治療方案；醫生應考慮為第二及第三期而臨床症狀合適的患者，先做術前化療再做手術；有關患者接受術前或術後治療，醫生應考慮一併使用免疫治療和化療。
藥物資助計劃
雖然癌症治療推陳出新，惟新藥藥費相對高昂，未必個個患者能夠負擔。香港乳癌基金會主席霍何綺華博士坦言，「曾有病友因為藥費問題一度想過放棄治療，幸得醫生鼓勵才繼續積極抗癌。」乳癌基金會為早期高風險三陰性乳癌患者推出「免疫治療藥物資助計劃」，合資格患者每次療程可獲現金資助13,600港元。計劃特別之處在於，除了於公院以外，於私家醫院或診所接受治療的患者也一樣能夠參加，只要過去一年平均每月個人入息少於6萬港元便可。
邱振中提醒，乳癌難以從外觀分辦「有幾惡」，進展快慢因人而異，有個案的腫瘤可於2個月時間由指頭大小變成芒果般大，建議女士定期做乳癌篩查，如找出原位癌階段乳癌的話，治療會簡單得多。