術後免疫 標靶治療 減早期肺癌復發

肺癌不僅是香港的頭號癌症殺手，而且對比起其他早期癌症，早期非小細胞肺癌在手術後的復發和死亡風險都比較高。傳統上術後以化療作為輔助治療，但患者五年存活率只能提高約4%至5%。事實上合適的患者可以透過標靶治療或免疫治療，大大減低復發風險。
臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，本港肺癌個案約41%確診時為第一至第三期，「至於分類方面，肺癌中約81.3%為非小細胞肺癌，當中有44.8%屬EGFR基因突變陽性。而以PD-L1分類的話，有24%患者屬於高表現量。」
打擊殘留癌細胞
早期非小細胞肺癌的傳統標準治療，主要透過外科手術切除腫瘤，又或透過立體定位放射治療清除腫瘤，再加上化學治療作為跟進治療，減低復發風險。鄭志堅續指，「非小細胞肺癌的復發及死亡風險較高，即使1B期的5年復發率也高達45%，3期患者更有76%；加上如果復發，癌細胞轉移到其他器官將使病情更難控制，因此全身性化療能夠打擊殘留的癌細胞，是手術後的標準護理。」
療效比單用化療好
可是，化療除帶來多種副作用之外，研究亦發現，過往20年採用化療作為術後輔助治療，患者的5年存活率也只能夠提高4%至5%。因此最新的術後輔助治療方向是採用免疫治療或者標靶治療。鄭志堅解釋，免疫治療簡單來說即是令到免疫系統能夠重新識別癌細胞，並作出攻擊將之消滅。研究指出，採用免疫治療的第二至三期PD-L1高表現量患者，5年整體存活率有84.8%；3年無惡化存活率有75.1%，比化療分別的67.5%和50.4%高出不少。
阻截腫瘤生長
至於EGFR-TKI標靶藥物，對於EGFR基因突變早期肺癌患者亦有助益，透過阻截癌細胞有關受體的訊號傳送，令癌細胞死亡，達到控制腫瘤生長的目的。研究發現，這類早期肺癌患者接受手術之後，使用標靶治療配合化療，比只採用化療的無惡化存活期亦長得多。
鄭志堅補充，肺癌根治率始終愈早期愈高，建議高風險人士可尋求醫護意見參與篩查，有助及早發現和治愈。一般術後需要輔以1年免疫治療或者3年標靶治療，由於藥費昂貴，癌症資訊網希望政府可將相關藥物納入藥物名冊和關愛基金資助項目，應用於早期非小細胞肺癌患者作一線治療，讓更多病人受惠。
今年58歲的Alice，於2017年一次游水期間咳出一滴血，因丈夫擔心而照X光檢查，怎料確診2A期非小細胞肺癌。由於平常沒有問題，飲食正常，也沒有吸煙，她感到十分愕然難以接受患病。不過及後出現咳嗽症狀，加上心理學家的輔導，慢慢接受病情並積極治療。手術切除腫瘤後雖輔以4針化療，惟兩年後仍復發。Alice曾於同路人口中得知肺癌常見兩年內復發，所以再發病也在預期之內。今次使用標靶藥控制病情，副作用大為減少，至今用藥兩年病情也沒有惡化。