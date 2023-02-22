術後免疫 標靶治療 減早期肺癌復發

肺癌不僅是香港的頭號癌症殺手，而且對比起其他早期癌症，早期非小細胞肺癌在手術後的復發和死亡風險都比較高。傳統上術後以化療作為輔助治療，但患者五年存活率只能提高約4%至5%。事實上合適的患者可以透過標靶治療或免疫治療，大大減低復發風險。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，本港肺癌個案約41%確診時為第一至第三期，「至於分類方面，肺癌中約81.3%為非小細胞肺癌，當中有44.8%屬EGFR基因突變陽性。而以PD-L1分類的話，有24%患者屬於高表現量。」

打擊殘留癌細胞

早期非小細胞肺癌的傳統標準治療，主要透過外科手術切除腫瘤，又或透過立體定位放射治療清除腫瘤，再加上化學治療作為跟進治療，減低復發風險。鄭志堅續指，「非小細胞肺癌的復發及死亡風險較高，即使1B期的5年復發率也高達45%，3期患者更有76%；加上如果復發，癌細胞轉移到其他器官將使病情更難控制，因此全身性化療能夠打擊殘留的癌細胞，是手術後的標準護理。」

