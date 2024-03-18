逾七成人確診屬晚期 八成人不吸煙 團體籲引入肺癌篩查

肺癌是本港的頭號癌症殺手，癌症資訊網慈善基金於去年進行有關肺癌篩查的調查，發現有70.9%肺癌患者在確診時已屬第四期，惟六成人不清楚肺癌篩查的方法，而逾九成半更未曾參與。癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟希望，政府將肺癌篩查普及化，以及早診斷肺癌，增加治療希望。 七成人確診時屬晚期 據2021年香港癌症資料統計中心的數字，新增肺癌病例共5,978宗，而死於肺癌的人數更逾4千人，佔癌症死亡總數的26.7%。癌症資訊網慈善基金於去年10至12月以網上問卷訪問了110位肺癌病人或其照顧者，接近半數病人為51至60歲，其次為61至70歲；當中有70%在確診時為第四期，另有59.1%受訪者在出現病徵後3個月或以上才能確診。

100%贊同引入肺癌篩查 現時已知吸煙為引致肺癌的重要成因，惟調查顯示，有八成受訪的患者從沒吸煙，而女性中沒有吸煙者更達92.3%；另一點值得注意的是有75.5%受訪者有肺癌家族史。吳偉麟指，有六成受訪者並不清楚肺癌篩查的方法，95.5%從未參與有關篩查，及認為政府對肺癌的支援不足。而全數受訪者均贊同政府引入肺癌篩查。 初期肺癌症狀不明顯，不少患者出現症狀前往求醫時已屬晚期，加上公營醫療人手緊絀，也延後了確診的時間。臨床腫瘤科專科醫生區兆基指，肺癌的5年存活率會隨著期數而下降，「由最早期的92%下降至最晚期不到1%，加上後期的治療會為患者帶來龐大的經濟及心理壓力，因此有及早接受篩查的必要。」

低劑量電腦斷層掃描 現時的肺癌篩查主要透過低劑量電腦斷層掃描(LDCT)，其第一期肺癌的檢出率比以往提高了83%，並已獲世界認可。區兆基引用荷蘭一項大規模研究報告證明，使用LDCT篩查相比不篩查，肺癌死亡率下降24%，而在定期接受LDCT的組別中，有58.6%的肺癌病例被發現時為第一期，相比之下對照組只有13.5%；而定期接受LDCT的組別中，後期診斷病例比例低得多，只有9.4%，對照組卻高達45.7%。 區兆基認為，肺癌的高危組別包括50至70歲、有肺癌家族史、經常接觸化學物質、吸二手煙逾20年及吸煙人士，都應該定期接受肺癌篩查。