長者有骨痛 或是晚期前列腺癌？

根據香港癌症資料中心統計數字，在2019年男性癌症新症數目中，前列腺癌排名第三位，每年約有2,500宗新症，發病年齡中位數為70歲，病人多為長者。作為男士常見癌症，前列腺癌會令病人出現哪些症狀？長者會誤以為只是自己「年紀大機器壞」嗎？臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出，「由於部分前列腺癌的病徵與良性前列腺增生症狀及身體機能退化現象相似，令病人較難察覺。」

小便頻密、夜尿、排尿不清，甚至小便「滴滴仔」，都屬於前列腺癌的病徵。對於部分長者而言，或誤以為是伴隨著年齡增長而出現的機能問題，導致忽略了患上前列腺癌的可能。當癌細胞出現遠端轉移至淋巴核及骨骼等位置，或會引致骨痛等其他問題。李兆康表示，「有些病人感到骨骼痛楚而求醫時，才發現原來自己原來患上前列腺癌，並且已屬晚期。」

一線荷爾蒙治療

一旦確診晚期前列腺癌，荷爾蒙治療是一線治療方案，包括睾丸切除手術及荷爾蒙針藥。治療的原理是為病人截斷男性荷爾蒙，從而抑制癌細胞生長。李兆康指睾丸切除手術是小型手術，但傷口復原速度較慢，而且位置牽涉會陰，較容易有細菌感染。而手術需切除男士的性徵，對於部分病人來說，容易構成心理壓力。所以部分病人會選用荷爾蒙針藥，現時荷爾蒙針藥主要分為兩大類，分別是促黃體素釋放激素促動劑(LHRH agonist)及促黃體激素釋放激素拮抗劑(LHRH antagonist)。