長者有骨痛 或是晚期前列腺癌？

根據香港癌症資料中心統計數字，在2019年男性癌症新症數目中，前列腺癌排名第三位，每年約有2,500宗新症，發病年齡中位數為70歲，病人多為長者。作為男士常見癌症，前列腺癌會令病人出現哪些症狀？長者會誤以為只是自己「年紀大機器壞」嗎？臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出，「由於部分前列腺癌的病徵與良性前列腺增生症狀及身體機能退化現象相似，令病人較難察覺。」
小便頻密、夜尿、排尿不清，甚至小便「滴滴仔」，都屬於前列腺癌的病徵。對於部分長者而言，或誤以為是伴隨著年齡增長而出現的機能問題，導致忽略了患上前列腺癌的可能。當癌細胞出現遠端轉移至淋巴核及骨骼等位置，或會引致骨痛等其他問題。李兆康表示，「有些病人感到骨骼痛楚而求醫時，才發現原來自己原來患上前列腺癌，並且已屬晚期。」
一線荷爾蒙治療
一旦確診晚期前列腺癌，荷爾蒙治療是一線治療方案，包括睾丸切除手術及荷爾蒙針藥。治療的原理是為病人截斷男性荷爾蒙，從而抑制癌細胞生長。李兆康指睾丸切除手術是小型手術，但傷口復原速度較慢，而且位置牽涉會陰，較容易有細菌感染。而手術需切除男士的性徵，對於部分病人來說，容易構成心理壓力。所以部分病人會選用荷爾蒙針藥，現時荷爾蒙針藥主要分為兩大類，分別是促黃體素釋放激素促動劑(LHRH agonist)及促黃體激素釋放激素拮抗劑(LHRH antagonist)。
抑制男性荷爾蒙
雖然兩類藥物療效接近，但由於促黃體素釋放激素促動劑會令病人出現荷爾蒙先升後降的情況，起效速度較慢，病人也需額外服用雄激素抑制劑。相反，促黃體激素釋放激素拮抗劑起效速度較快，適合已經出現嚴重症狀的病人，盡快作出紓緩。假如病人本身患有心血管疾病，使用促黃體激素釋放激素拮抗劑也能減低抑制荷爾蒙後帶來心血管疾病的風險。
監測PSA觀察療效
接受治療時，醫生會透過監測前列腺特異抗原(PSA)來觀察療效，一般男士的PSA會維持在4ng/mL以下。李兆康分享，曾經遇過一位七十多歲晚期前列腺癌病人，他求診時PSA已高達500ng/mL，而且有骨痛問題。為了讓病人盡快減輕骨痛，於是處方起效速度較快的促黃體激素釋放激素拮抗劑。經過一個月治療後，該名病人的指數已跌至30ng/mL左右，幾個月後甚至跌至低於1ng/mL，病情得以受控。李兆康認為，「比起其他晚期癌症，例如肺癌，前列腺癌患者的存活率較高，一般可達5至10年。」所以他鼓勵病人，即使面對病情，也應該積極面對，配合治療與癌共存。