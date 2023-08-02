難捱癌痛 全植入式鎮痛泵助紓緩

癌症與痛症存在著不可分割的關係。無論是治療期間、接受根治性治療如手術之後，又或出現了癌症轉移的晚期患者，都要面對痛楚。當口服強效鴉片類止痛藥無效，或者其副作用大大影響生活質素，可考慮全植入式鎮痛泵，精準止痛。 麻醉及痛症科專科醫生張志偉教授表示，有些化療藥可致手腳麻痺、刺痛，電療也可令皮發紅疼痛，「患者面對的痛症可能是因為神經損傷或受壓而造成的神經痛，或有針刺、火燒的感覺，較難處理；內臟受損或造成軟組織疼痛，痛楚較劇烈；癌症擴散到骨骼時會感到痠痛、鈍痛，郁動時痛楚加劇；而身體某部位經手術切除後，或感到幻痛。」

情緒及睡眠變差 這些癌痛可以是急性，持續時間較短；亦可能是慢性，持續3個月以上；部分更為突發性，劇痛突如其來，短則10秒8秒，也可持續達1小時。張志偉指痛楚大為影響患者的生活質素，七成人日常活動受影響，逾四成出現中度至嚴重抑鬱症或焦慮症，情緒和睡眠變差，自信心亦偏低。「為助患者重新掌控生活，需要從源頭解決痛症。」 劑量大副作用更大 世衛的止痛階梯因應痛楚程度，由輕至重使用撲熱息痛/非類固醇消炎止痛藥、輕度鴉片類止痛藥或強效鴉片類止痛藥，有需要亦會配合抗癲癇藥物、抗抑鬱藥、類固醇等，以紓緩神經痛、幫助睡眠。張志偉續指，「可是長期用非類固醇消炎止痛藥或令胃黏膜、腎功能受損；使用鴉片類藥物會引起便秘、疲倦、噁心嘔吐等副作用，長期用也會變『純』，要加大劑量，到時副作用又更多。再加上其他改善癌症徵狀藥物，也會帶來更多副作用，患者未必能夠耐受。」