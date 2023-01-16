預防肺癌上腦 延命關鍵

肺癌是本港最常見癌症，也是頭號癌症殺手。晚期非小細胞肺癌的患者中，高達四成會出現腦轉移，即癌細胞上腦，如不接受治療，存活期中位數只剩1至3個月。臨床腫瘤科專科醫生劉健生提醒，非吸煙者也可能患肺癌，如經常感疲倦、持續咳嗽，甚至頸淋巴腫脹，應及早求醫。 劉健生指出，非小細胞肺癌是肺癌的主要類型，佔80%至85%，當中再細分腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞癌，「促成非小細胞肺癌的基因變異，最常見有表皮生長因子受體(EGFR)、Kristen鼠肉病毒原癌基因同源體(KRAS)及間變性淋巴瘤激酶(ALK)等。」

徵狀多樣化 晚期非小細胞肺癌的存活期中位數一般為8至10個月，兩年內的存活率只有約兩成，令患者死亡的主要原因是出現腦轉移。劉健生表示，「視乎受影響部位，部分腦轉移患者或出現癲癇、頭痛、面或手腳乏力麻痺、記憶錯亂、性格突變、身體不協調、失禁、口齒不清等，但亦有患者沒有任何徵狀。」有懷疑時，醫生可透過電腦斷層掃描、磁力共振、正電子斷層掃描和病理化驗等確認。 突破血腦屏障 哈佛醫學院的研究指，ALK基因突變肺癌患者，近六成於3年內出現腦轉移。腦轉移難處理的地方是，腦部具有「血腦屏障」，會阻止大多數藥物從血液滲透至大腦，故傳統上會使用全腦放射治療，惟會出現脫髮、疲勞、嗜睡、記憶力下降和認知功能障礙等副作用。幸而第三代ALK抑制劑標靶治療，能夠突破血腦屏障，亦有效控制腦轉移情況。