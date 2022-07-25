兩日後(7月27日)是「世界抗頭頸癌日」，頭頸癌涵蓋了由鼻竇至下咽等多個部位的癌症，由於影響到外觀和功能，治療上甚具挑戰性。當中舌癌可以年輕發病，大眾應做好預防工夫，並多加留意相關病徵，早發現早治療。
臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示，頭頸癌是一系列頭頸部位癌症的統稱，「包括鼻咽、口咽、下咽、喉嚨、鼻竇，還有口腔，如口腔內黏膜、牙肉、嘴唇、舌頭等部位。而腦部、面部的皮膚則一般不包括在頭頸癌內。」香港則以鼻咽癌、喉癌和舌癌較常見。
鼻咽癌未必流鼻血
不少人以為鼻咽癌患者會流鼻血，其實鼻血並不常見，較多會有鼻血輕微倒流，早上吐口水的話會有些少血絲，陳少康續指，「最常見反而是聽力問題，因為腫瘤常出現於耳咽管出口位置附近，阻塞耳咽管，令患者聽東西不清晰，好像乘搭很高速的升降機之後的感覺。如果徵狀一直維持多日便要小心。」如果腫瘤很大，就可能鼻塞；若穿過頭骨話，就會有面部麻痺、頭痛、複視徵狀。
喉癌出現於聲帶，患者會持續說話聲沙；但若位於聲帶以上或以下範圍便較難察覺。
早期手術或電療為主
治療方案視乎癌症期數和腫瘤位置而定，較早期主要靠手術和電療，陳少康指，「口腔等較易接近的位置，可以手術處理；但如果位置較深入，或者手術會帶來很大創傷，就會採用電療，盡量保存器官功能。近年治療亦會糅合化療，如前置式化療令腫瘤縮小再做手術，又或與電療一同使用產生協同效應。」若病情已擴散，傳統上有化療和單克隆抗體藥物，近年則加入免疫治療，可以單用或與化療一同使用，提升療效。
一名70歲的患者，二十多年前患鼻咽癌，以電療和化療處理，雖治好但留下嚴重後遺症，頸部萎縮變硬、聽力下降。去年喉痛求診，耳鼻喉科醫生發現左邊扁桃腺有腫瘤，檢查確定是鱗狀癌，並非當年鼻咽癌復發。考慮治療方案時，若手術切除創傷會很大，即使補上皮瓣又因為頸部血液循環欠佳未必可愈合；可是再施以電療的話，則令頸部血管有很大出血風險。幸好檢查發現免疫治療適合使用，患者接受兩劑注射後已毋須再用止痛藥，今年
2月腫瘤更完全消失，惟曾出現皮疹副作用，一度要暫停治療，但現已繼續且情況理想。
陳少康認為免疫治療仍在起步階段，現約兩至三成患者可以得益，相信還有很大進步空間。科學家亦正研究白血球表面的蛋白，如何調控免疫反應去得到更佳療效。
做好預防工夫
頭頸癌發病年齡雖以中年或長者為主，但個別如舌癌則不乏三十多歲患者，因此應及早做好預防工夫。陳少康建議，「不要吸煙和喝酒、不吃檳榔，如果牙齒常咬損口腔就要找牙醫處理，並注意口腔衛生。另外，HPV亦是頭頸癌成因之一，可考慮接種疫苗。鼻咽癌的家族遺傳性很強，如有家族病史應定期驗血檢測，有助及早發現。」