兩日後(7月27日)是「世界抗頭頸癌日」，頭頸癌涵蓋了由鼻竇至下咽等多個部位的癌症，由於影響到外觀和功能，治療上甚具挑戰性。當中舌癌可以年輕發病，大眾應做好預防工夫，並多加留意相關病徵，早發現早治療。

臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示，頭頸癌是一系列頭頸部位癌症的統稱，「包括鼻咽、口咽、下咽、喉嚨、鼻竇，還有口腔，如口腔內黏膜、牙肉、嘴唇、舌頭等部位。而腦部、面部的皮膚則一般不包括在頭頸癌內。」香港則以鼻咽癌、喉癌和舌癌較常見。

鼻咽癌未必流鼻血

不少人以為鼻咽癌患者會流鼻血，其實鼻血並不常見，較多會有鼻血輕微倒流，早上吐口水的話會有些少血絲，陳少康續指，「最常見反而是聽力問題，因為腫瘤常出現於耳咽管出口位置附近，阻塞耳咽管，令患者聽東西不清晰，好像乘搭很高速的升降機之後的感覺。如果徵狀一直維持多日便要小心。」如果腫瘤很大，就可能鼻塞；若穿過頭骨話，就會有面部麻痺、頭痛、複視徵狀。

喉癌出現於聲帶，患者會持續說話聲沙；但若位於聲帶以上或以下範圍便較難察覺。