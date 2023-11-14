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癌症
2023-11-14 04:30:24
日報

體內放射治療 清除轉移性肝癌

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肝癌

體內放射治療 清除轉移性肝癌

肝癌可分為兩種，一種是原發性肝細胞癌，另一種是轉移性肝癌。轉移性肝癌是指由其他器官轉移至肝臟的癌症。臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，最常見會轉移至肝臟的包括肺癌、乳癌、腸癌等，而轉移性肝癌的處理方法和原發性肝細胞癌完全不同。

李宇聰指出，若是早期的原發性肝細胞癌，很多時會評估情況後採用外科手術切除，希望達致根治。至於轉移性肝癌，對於手術或藥物的考慮都有所不同。「轉移性肝癌若檢查後證實屬於『單一轉移』，即只有肝臟出現轉移；並且屬於『寡轉移』，即肝臟只發現1至4個癌細胞點；而且癌細胞點是集中在肝臟的其中一邊，即左肝或右肝，符合以上3個條件的話也有機會考慮以手術切除。」

按原發位置選藥

惟符合條件的個案並不多，例如「單一轉移」絕大部分只在由腸轉移至肝的個案才會出現。不適合做手術的轉移性肝癌，便需採用以藥物為主的系統性治療，或放射治療。

李宇聰續指，「對於轉移性肝癌來說，必須按它的原發腫瘤的特性來選擇藥物，包括化療藥物、標靶治療，甚至免疫治療都有機會用上。例如原發性腸癌轉移至肝臟，大部分會以化療及標靶藥物結合治療，標靶藥可選擇抗血管增生類別或其他標靶藥。又例如乳癌轉移至肝臟，由於乳癌本身也有荷爾蒙受體陽性、三陰性、HER2型陽性等多種，轉移至肝臟後所選的藥物也會因應乳癌類別而有所不同。所以，轉移性肝癌必須首先知道原發性的腫瘤在甚麼位置、屬於哪一種類型，然後作相應的處理。」
 

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肝癌 李宇聰

李宇聰指轉移性肝癌適合手術的個案不多。

肝癌

Y-90體內放射治療放出帶放射性的微粒，既以輻射殺死腫瘤，也截斷癌細胞養分供應。

放射治療助續命

至於放射治療對轉移性肝癌的作用，李宇聰表示主要是基於「寡轉移」的理論，「如果在一個轉移性肝癌個案中，大部分甚至全部的轉移都在肝臟，我們會預計肝臟出現的腫瘤就是下一次出現併發症，例如肝衰竭等的位置。在這情況下，只要清除肝臟出現的癌細胞，便有機會延長病人的壽命。」

減低輻射影響

這情況傳統上可考慮用體外放射治療，近年則多了一個選擇：Y90體內放射治療。李宇聰指出，Y-90是一種稱為釔的放射性同位素，以導管的方式經肝動脈注射到供養癌細胞的微血管，透過放射高能量射線直接對腫瘤細胞造成傷害。它們能夠穿透細胞的外殼，損壞細胞內的DNA和其他重要結構，從而抑制腫瘤的生長和擴散。「一般體外放射治療若想採取一個較高的治療劑量，周邊的器官包括膽、胃、十二指腸等都有機會受到一定的輻射量，而令併發症出現。然而，Y-90的高能量射線最多只穿透11毫米組織，若在相同劑量的要求下採用Y-90體內放射治療，便可減少對上述周邊部位的影響。」

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此外，Y-90體內放射治療也借助了血管供應的特性，「治療時可放出帶放射性的球體微粒，閉塞血管前端的位置，便可以阻止血管把血液和養分供應給腫瘤。」李宇聰補充。

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