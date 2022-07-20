癌細胞餓唔死 補充免疫營養 提升抵抗力 抗癌療程更順利

治療癌症就好像跑馬拉松，不少人都聽過「治療癌症最重要是『餓死癌細胞』，而且很多食物都含致癌物，所以千萬別食得好。」但真相卻是當患者身體沒有吸收足夠營養時，癌細胞不但不會被餓死，反而會與身體搶奪營養，加劇患者營養不良，因而未能支撐身體完成抗癌療程，從而令病情進一步惡化。對癌症患者而言，吸收足夠「免疫營養」有助提升免疫力，可增加康復機會。

副作用影響食慾 患者體重急降

造成癌症患者營養不良的因素有很多，除了癌症腫瘤會影響食慾 、吞嚥和營養吸收外，於接受治療期間出現的副作用，如味覺改變、口腔潰瘍、作嘔反胃、腹瀉或便秘等，也令不少患者食慾及食量大減而造成營養不良，這亦是常見癌症患者體重急降、肌肉流失的原因。如不想因為營養不良而出現惡性循環，患者應攝取足夠的蛋白質、脂肪和碳水化合物，亦需要認識「免疫營養」的重要性。

近年多個國際醫學研究證實，癌症病人如要提升免疫力，以便可順利完成抗癌治療，必須攝取適量的「Omega 3魚油」、「核苷酸」和「精氨酸」，其中的魚油含Omega-3脂肪酸，可減輕發炎物質反應，同時亦可讓體內的T1免疫細胞恢復活性。而「精氨酸」則可為T1免疫細胞提供能量，活化T1免疫細胞並合成膠原蛋白，促進手術後的傷口癒合。至於核苷酸則可令免疫細胞增生，即可分化出成熟的免疫細胞，有助提升病人的抵抗力。

免疫營養助減少副作用 提升抵抗力

當癌症病人接受電療或化療時，除了針對攻擊癌細胞，亦會破壞如毛囊、口腔黏膜及骨髓等協助構成免疫力防線的細胞，令患者免疫力下降，身體變虛弱。如能在接受治療前透過日常飲食和服用專用營養補充品，為免疫細胞儲備足夠營養，有助身體提升抵抗力、保持體重和令肌肉量不致大幅下降。在接受抗癌治療期間，適當服用營養補充品，則可紓緩因電療或化療而出現的副作用，如口腔黏膜炎、白血球不足等，更有助病人按時完成治療。如病人需進行癌細胞切除手術，則可減低術後傷口感染的風險，亦可促進傷口癒合。