癲癇症「口吐白沫、手腳抽搐」常被污名！醫提治療改善方式

癲癇症目前第一線仍然為藥物治療，大約七成的患者的癲癇發作經由適當診斷及藥物處方可以獲得良好控制。

癲癇症(Epilepsy)為一種腦神經元反覆自發性異常放電的疾病，盛行率大約0.5%至1%，並不算罕見。然而，因癲癇的表現嚇人，動輒口吐白沫手腳抽搐，也常常遭到污名化，甚至被誤認為被鬼神附身，送至宗教場所驅邪。因為對疾病的誤解，病患及家人對於就診的意願並不高，使得許多病患並沒有辦法順利獲得診斷及治療，以致延誤病情，甚至影響到生活功能或導致生命危險。

癲癇症以藥物治療為主 腦神經科門診評估

癲癇症目前第一線仍然為藥物治療，大約七成的患者的癲癇發作經由適當診斷及藥物處方可以獲得良好控制。一般來說，病患如有陣發性的動作或症狀可至腦神經科門診評估，有些陣發性的動作或症狀會與癲癇症類似，但卻是完全不同的診斷。

診斷的過程會因醫生的判斷排定血液檢查、腦波檢查、腦脊髓液檢查、影像學檢查等來確定病因。若確定是癲癇症時，醫生會針對癲癇種類、癲癇病因、性別、年紀等因素選定適合的藥物來治療。