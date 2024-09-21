癲癇症「口吐白沫、手腳抽搐」常被污名！醫提治療改善方式

癲癇症(Epilepsy)為一種腦神經元反覆自發性異常放電的疾病，盛行率大約0.5%至1%，並不算罕見。然而，因癲癇的表現嚇人，動輒口吐白沫手腳抽搐，也常常遭到污名化，甚至被誤認為被鬼神附身，送至宗教場所驅邪。因為對疾病的誤解，病患及家人對於就診的意願並不高，使得許多病患並沒有辦法順利獲得診斷及治療，以致延誤病情，甚至影響到生活功能或導致生命危險。
癲癇症以藥物治療為主 腦神經科門診評估
癲癇症目前第一線仍然為藥物治療，大約七成的患者的癲癇發作經由適當診斷及藥物處方可以獲得良好控制。一般來說，病患如有陣發性的動作或症狀可至腦神經科門診評估，有些陣發性的動作或症狀會與癲癇症類似，但卻是完全不同的診斷。
診斷的過程會因醫生的判斷排定血液檢查、腦波檢查、腦脊髓液檢查、影像學檢查等來確定病因。若確定是癲癇症時，醫生會針對癲癇種類、癲癇病因、性別、年紀等因素選定適合的藥物來治療。
藥物難治型癲癇 需手術介入治療
然而，藥物可能會有無效的時候。大約三成癲癇症病患會演變至藥物難治型癲癇，此時便是癲癇手術可能介入的時機。因為開刀為侵入性檢查，癲癇手術前患者會需要接受完整的評估，包括重新評估診斷及藥物、腦波形態、影像檢查結果、神經心理測驗結果等，會進行一系列精密的檢查來確定患者是否適合進行手術，應用何種術式，並綜合檢查結果開跨團隊會議綜合各專科專家給予患者治療建議。
一名19歲男性，兩歲癲癇發病，使用多種藥物後治療無效於是進行癲癇手術評估。由神經內外科醫生合作，以術中腦電圖定位切除病灶，目前患者術後2個月無發作，大幅改善生活品質。
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