癲癇｜聚焦式超音波 治療頑性癲癇新曙光

藥物效果欠佳的頑性癲癇患者過去一直苦無簡易且有效的治療方法，近期聚焦式超音波療法的出現可望改變這個情況。臺北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以「聚焦式超音波」治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已發表在癲癇學界國際期刊《Epilepsia》。

臺北榮總神經醫學中心癲癇科尤香玉主任帶領團隊進行為期一年半的突破性臨床研究，嘗試以「聚焦式超音波」治療頑性癲癇患者，初步證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時也觀察到電生理訊號的改變，相關結果已發表在癲癇學界國際期刊《Epilepsia》。

低強度聚焦式超音波 深部治療頑性癲癇

癲癇發作源自於腦部不正常放電，已開發國家每年10萬人中有50人發病，而開發中國家則高達100人。癲癇患者中約有20%至40%屬於對藥物反應不良之頑性癲癇(drug-resistant epilepsy)。根據2020年的統計，台灣頑性癲癇病患列入身心障礙者將近5,000名，大部分需要家人照護，承受發作伴隨的不適及意外風險，對於個人及家庭都造成巨大且長期精神、經濟的影響。

臺北榮總癲癇團隊使用低強度聚焦式超音波脈衝技術，能無創穿顱達到調節或阻斷大腦特定區域之神經傳導訊號(如癲癇發作症狀的訊號)，而不造成輻射、感染、出血和組織破壞等腦部損傷。相較於行之有年的侵入式治療，包括手術切除、射頻燒灼、腦深層刺激、迷走神經刺激及立體定位放射線手術等，低強度聚焦式超音波脈衝侵入性低，患者接受度高；而侵入性較低的其他神經調節技術，如經顱磁刺激，經顱直流電刺激和三叉神經刺激，也因空間解析度差，不具專一性或腦部穿透力小，效果方面有其力有未逮之處。因此，低強度聚焦式超音波脈衝這種非侵入式治療同時具備安全性與精準性，可針對深部病灶治療頑性癲癇。