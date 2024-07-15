登革熱無明顯症狀卻倍感疲累！中醫調和脾胃保生機

39歲的阿揚(化名)感染典型登革熱，雖無明顯症狀，但感到特別疲累困倦、食慾不振。到臺中榮總灣橋分院傳統醫學科就診，經主治醫師唐佑任診斷阿揚處在恢復期，因體力消耗造成氣陰兩虛，使用竹葉石膏湯加味麥冬、白朮、石斛等藥材，幫助調和脾胃。阿揚依照處方服藥，並多喝水、充分休息，約七天後即康復。
登革熱無治療特效藥 中醫提供不同階段的相應對症治療
唐佑任醫師表示，大暑氣候酷熱加上對流雨及颱風帶來的潮濕環境，易孳生病媒蚊，透過「白紋伊蚊」及「埃及伊蚊」叮咬可能傳播登革熱，有些人感染後無明顯症狀，也有些人會出現畏寒、發燒、全身痠痛、頭部及軀幹四肢起紅疹等典型症狀，此時需多補充水分、多休息，聽從醫囑服用退燒藥，通常七至十天會自行痊愈，不需住院治療。但若被重複叮咬或經第二血清型病毒感染，可能會導致「出血型登革熱」，出現皮下出血、鼻出血、血漿滲出等症狀，也較易引起併發症，或使慢性病患者導致重症的可能，有10%至50%之死亡率。
唐醫師說到，登革熱沒有可治療的特效藥，臨床上以症狀支持性治療為主，除了現代醫學，傳統中醫對於登革熱(中醫稱「斑痧」)在不同階段，也有相應對證治療的方式。
適當飲食是健康的基石 環境清潔有助減少病媒蚊侵襲
唐佑任醫師補充，中醫常說「存一分胃氣，保一分生機」，指的是消化功能好，吃得好也吸收好，才能提升身體健康；當罹患登革熱時，飲食也特別重要，盡量要吃易消化的食物，除了攝取富含維生素B、C和D等營養外，還要攝取足量礦物質及水分，可有效預防流汗及嘔吐時脫水的現象，另外此時期要避免食用辛辣、油炸及高鹽食物，對於症狀控制及恢復會比較理想。
唐醫師叮嚀，肉類中的動物唾液酸，會增強登革熱病毒在人體內複製，建議在高危險感染區域，多以植物性蛋白補充為主。此外，也要注意居家、戶外的環境清理，旅遊返港入境時要注意身體狀況，保護自己與家人。
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