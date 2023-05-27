登革熱疫情爆發！阿根廷用「輻射」對抗 絕育蚊子避免病媒蚊傳染

根據阿根廷政府統計，今(2023)年還沒入夏，阿根廷就有超過4萬例蚊蟲傳染性疾病，其中登革熱已造成40多人死亡。

又濕又熱的環境是蚊蟲最喜歡的棲息地，尤其最近漸漸進入梅雨季、夏季，惱人的蚊子也開始出現，登革熱流行風險相對較高，民眾應清除蚊子孳生源，防治登革熱。

不過，除了清除孳生源防治登革熱外，也有許多國家使用科學技術來對抗登革熱疫情。像阿根廷近日就爆發了嚴重的登革熱疫情，而當地的生物學家試圖用「輻射」來對抗登革熱。

阿根廷爆發登革熱 暖化更使傳染範圍擴大

根據阿根廷政府統計，今(2023)年還沒入夏，阿根廷就有超過4萬例蚊蟲傳染性疾病，其中登革熱已造成40多人死亡。《BBC》報道指出，目前阿根廷當地已有超過6萬人感染登革熱，主要疫情發生在西北部。

登革熱可藉由埃及伊蚊、白紋伊蚊等病媒蚊傳染，發燒、出疹是典型的登革熱症狀，嚴重可能會導致肝臟腫大、出血、器官損傷等。全球登革熱的好發地區，主要集中在熱帶、亞熱帶等有埃及伊蚊和白紋伊蚊分布的國家。

而阿根廷北端屬於熱帶氣候，正是登革熱的好發地。不過，根據《路透社》報道，當地生物學家Marianela Garcia Alba表示，由於阿根廷以及全世界的氣溫升高，這些病媒蚊能夠更廣泛地傳播，而且正群體朝向南方移動。