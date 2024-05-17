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健康
2024-05-17 15:30:00

發哥跑步被捕獲 大腿現腫塊疑靜脈曲張 一文睇清成因、症狀及預防方法

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發哥跑步被捕獲 大腿現腫塊疑靜脈曲張 一文睇清成因、症狀及預防方法

發哥跑步被捕獲 大腿現腫塊疑靜脈曲張 一文睇清成因、症狀及預防方法

近年熱愛跑步行山的影帝周潤發周不時都被網民野生捕獲。早前發哥被拍到在太平山與友人一同跑步，並上載到小紅書，不過就有眼利網民發覺legging下大腿位置出現兩個乒乓球般大的腫塊，或屬嚴重的靜脈曲張，令人擔心他的狀況。

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血液積聚靜脈

人體的靜脈系統負責將血液帶回心臟，分為深層及表層，深層靜脈在肌肉裡面，而表層靜脈在皮膚以下。靜脈曲張主要是指表層靜脈出現問題，當防止血液倒流的瓣膜不能正常合上，血液就會積聚於腿部靜脈，導致血管變形，表面可見彎曲及膨脹。

靜脈曲張的高危因素包括久站、長者、懷孕、肥胖及遺傳等。

發哥跑步被捕獲 大腿現腫塊疑靜脈曲張 一文睇清成因、症狀及預防方法

靜脈曲張主要是指表層靜脈出現問題。

靜脈曲張分級：CEAP

C0：沒有可見或明顯的靜脈曲張

C1：皮膚出現微絲血管擴張或蜘蛛網狀靜脈

C2：靜脈曲張 (站立時血管直徑大於3mm)

C3：下肢水腫

C4a：皮膚出現色素沉澱或濕疹

C4b：皮膚變硬變厚(脂肪皮膚硬化症)或出現皮膚萎縮(白色萎縮症Atrophie blanche)

C5：已愈合的下肢潰瘍

C6：未愈合的下肢潰瘍

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預防及治療

想預防靜脈曲張，首先要防止長時間站立，就算是小範圍的走動也比只站不動好！另外要多運動，也可考慮在日間穿壓力襪。

不過一旦出現靜脈曲張時，壓力襪只能控制病情惡化，無法根治。由於受損的靜脈瓣膜無法復原，因此只能以手術作治療，傳統的外科手術會於大腿及小腿開兩個切口，取出變壞的血管；近年發展成射頻技術，利用射頻熱力把變壞的血管燒掉，傷口只有一個而且極細小，不會影響外觀

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