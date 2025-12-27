發夢俾狗追！5旬男跌落床瘀晒 醫生見5症狀唔單純：柏金遜早期

睡眠障礙可能並不單純，醫生提醒若合併嗅覺變差、情緒低落、長期便秘，且有柏金遜症家族史，可能是柏金遜症早期警訊。

一名50多歲男子晚上睡覺時常夢到被狗追或遭人攻擊，醒來後發現自己跌到床下，有時甚至撞到額頭或手腳瘀青，聽從鄰居建議去寺廟「收驚」後多夢情況仍未好轉，就醫才確診為睡眠障礙。衛生福利部桃園醫院神經內科邱詡懷醫生指出，男子還有情緒不穩、嗅覺減退、慢性便秘等情況，因此研判睡眠障礙可能是柏金遜症的早期警訊。

夢到被攻擊竟真受傷 寺廟收驚沒用

邱詡懷醫生表示，這名住在桃園市中壢區的男子，最近幾個月晚上睡著後，常會夢到被狗追或遭人攻擊，醒來後發現已跌到床下，除了手腳瘀青，有時甚至撞到額頭，但完全不記得是自己怎麼從床鋪跌到地上，雖曾聽從鄰居建議前往寺廟收驚，但症狀非但沒有改善，反而發作愈來愈頻繁。

大腦保護機制失靈 睡眠障礙惹禍

不過，男子並非精神出問題，也不是夢遊症，而是罹患一種被稱為快速動眼期睡眠行為障礙(REM sleep behavior disorder, RBD)的異睡症。正常情況下，睡眠周期分為非快速動眼期(NREM)和快速動眼期(REM)，邱詡懷醫生解釋，人在睡夢中大腦會暫時抑制身體肌肉活動，避免夢境的動作影響肢體行為，但快速動眼期睡眠行為障礙會讓這個保護機制失效，導致夢中的動作真實呈現在肢體上，因此患者在睡夢時可能出現拳打腳踢，甚至跌下床受傷。

睡眠障礙 合併 4 症狀恐柏金遜症警號

「快速動眼期睡眠行為障礙，常不是單一疾病，而是柏金遜症等神經退化性疾病，在『手抖或動作變慢出現前』就可能出現的重要早期警號。」男子後續的問診中，邱詡懷醫生發現，他除了快速動眼期睡眠行為障礙，還同時出現多項易被忽略的症狀，包括嗅覺減退、情緒起伏大、慢性便秘，且直系親屬(父親)有柏金遜症病史，因此研判他的睡眠障礙，可能是柏金遜症的早期警號。