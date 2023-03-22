發惡夢｜研究：童年常做惡夢 老年易有認知障礙

該項研究由英國伯明翰大學進行，研究人員從1958年開始，追蹤約7,000名在當年3月某一星期內出生的新生嬰兒，並在7歲及11歲時查問他們是否有經常發惡夢，然後在他們年屆50歲時評估其認知能力。

人人都會發夢，是正常睡眠狀態的階段，但若經常惡夢纏身，就要小心。英國一項研究發現，童年時期經常發惡夢的人，踏入老年後罹患失智、阿茲海默症或柏金遜症等認知障礙疾病的風險，比沒有發夢的人高近八成。

風險高近一倍

結果顯示，這批人士約3.8%出現認知障礙及柏金遜症，其中在7歲及11歲時常發惡夢的人，日後出現認知障礙的風險比起少做惡夢的同儕高出76%；而罹患柏金遜症的風險更高近7倍。整體而言，與較少發惡夢的人比較，幼時經常發惡夢的人到50歲時，有認知障礙或柏金遜症的風險高達85%。有關研究已刊載在《Lancet》。

關係有待釐清

研究人員指出，今次結果反映小朋友發惡夢的頻率愈高，年老後就愈大可能出現認知障礙，尤其是患柏金遜症的風險不低。但強調惡夢與認知障礙問題只是有關連，惟因果關係仍需更多研究才能確定，其中一個原因可能是遺傳，而經常發惡夢亦會破壞睡眠質素，繼而令健康受損。

專家認為若經常有發惡夢的情況，可能需要盡早求助及處理，從而減低日後患病的風險。