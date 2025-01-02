發燒一定要食退燒藥？　一文拆解病因（附無藥退燒大法）

感冒時通常都會伴隨發燒的症狀，發燒時大家最常用的處理方法是服食退燒藥，但除了食藥，還有其他方法可幫助退燒嗎？

發燒常見成因 發燒可以是普通感冒，亦可能是身體出現問題而響起警號，常見成因包括： 感染病毒或細菌

類風濕關節炎

藥物副作用

HPV病毒

脫水

中暑

兒童疫苗

自身免疫性疾病 *低燒：體溫在攝氏37.2°C至38.3°C *高燒：體溫高於攝氏38.3°C

發燒分3個階段 發燒可簡單分為3個階段，第一個是發冷期，患者會全身發抖、手腳冰冷；第二是發熱期，會開始全身發熱，呼吸心跳亦會變快，同時會有頭痛及疲倦的感覺；最後是退熱期，即身體開始退燒，身體會透過流汗散熱及降低體溫。

不食藥退燒方法一：多飲水及休息 多飲水及休息可以保持良好的免疫力，有助將身體內的廢棄代謝物排走。但如果是幼童、長者及長期病患就要特別小心，因發燒有機會導致其他併發症，應及早退燒為佳。

不食藥退燒方法二：沖熱水涼 物理性的方法亦有助退燒，沖熱水涼或用暖水抹身都可令表皮的血管擴張，幫助身體散熱及降溫，但水溫最好維持在攝氏38.3°C至40℃，避免因水溫太熱而體溫升高，或因水溫太冷而造成反效果。