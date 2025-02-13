發燒時強行退燒或增死亡風險？醫生揭3情況才需退燒

發燒時第一時間退燒竟然不正確？有醫生指出，發燒時立刻服用退燒藥退燒，有可能會弄巧反拙，令病程更長。醫生指出，適當的體溫升高對身體有好處，只有3種情況下需要及時退燒。

發燒3大好處增免疫力 家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，很多人一旦發燒便立即服用退燒藥，認為降溫能加快康復。不過，發燒其實是身體抵抗病原體的一種重要防禦機制，適當的體溫上升能夠增強免疫系統的功能，幫助更有效地清除病原體。以下是發燒的幾個好處： 提高免疫活性：促進白血球的移動與增生，增強免疫反應。

抑制病原體生長：很多細菌與病毒在高溫環境下難以繁殖。

強化吞噬作用：提升巨噬細胞等免疫細胞的殺菌能力。 發燒與免疫反應的關係 李醫生引用2021年發表於《Biology》期刊的研究指，體溫超過38°C時，體內的樹突細胞和T細胞的遷移與活化會增強，並促進細胞因子的生成，使身體免疫效能提升。此外，T細胞的功能也會增強，有助增強抗感染能力。相反，如果體溫低於36°C時，可能抑制免疫反應，降低淋巴細胞的循環與遷移，使抗原呈現能力下降，甚至增加敗血症等重症患者的死亡風險。



不發燒可能更易喪命？ 至於為甚麼年長者受感染卻不會發燒？李醫生解釋指，年長者發燒反應通常較年輕人弱，但卻不等於感染較輕，反而可能是免疫功能衰退的警號。 根據2023年發表於《IJTCMR》期刊的研究，感染肺炎的老年患者若無發燒反應，其死亡率顯著上升。低體溫(不發燒)與敗血症患者的高死亡率也存在關聯。亦有研究發現，長壽的百歲人瑞在感染時仍能產生發燒反應，顯示良好的發燒能力與免疫功能有關。 年長者無發燒出現4症狀 或已被感染 不過，值得留意的是若年長者體溫過高，有機會增加心肺負擔，所以年長者是否需要及時退燒需要個別評估。研究顯示，人體的基礎體溫會隨年齡增長而下降，每增加10年，平均基礎體溫約下降0.15°C。 所以，就算年長者體溫未達38°C，只要是比平時高出1.1°C以上，也應小心感染的可能性。當老年人沒有發燒，卻出現以下症狀，就有潛在感染的可能性： 精神混亂； 嗜睡； 跌倒； 低血壓。

3情況下才要退燒 李醫生續指，雖然發燒有助於對抗感染，但在某些情況下，適當的退燒仍然必要： 提升舒適度：退燒藥可緩解發燒帶來的頭痛、肌肉痠痛等不適，幫助休息，促進康復。

預防高燒併發症：高燒超過39°C時，或者出現抽搐(如幼兒熱性痙攣)等症狀，適時退燒可降低風險。

特殊人群：嬰幼兒、慢性病患者和免疫功能低下者，需謹慎控制體溫。 李醫生指，退燒藥雖然有效降低體溫，但長期使用可能帶來副作用，如胃部不適、肝臟負擔增加等。所以可以考慮物理降溫方法，如溫水擦拭、補充水分、穿著透氣衣物等。發燒本身是防禦機制，不總是需要立即退燒。重要的是根據個別患者的需求，以及症狀變化，在專業醫療指導下做出最佳決策。