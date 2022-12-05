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健康
2022-12-05 04:29:54
日報

發燒｜嬰兒哭鬧發燒 小心腦膜炎雙球菌感染

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嬰兒哭鬧發燒 小心腦膜炎雙球菌感染

嬰兒哭鬧發燒 小心腦膜炎雙球菌感染

腦膜炎雙球菌感染屬於法定呈報傳染病，雖然2019年衛生防護中心只錄得14宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，但由於可造成嚴重的永久性後遺症如截肢、腦部損傷等，甚至死亡，絕不能掉以輕心。
 

麥肇敬 馮卓文

麥肇敬(左)及馮卓文(右)。

疫苗學堂召集人麥肇敬醫生分享個案，「曾有小朋友因發燒入院，醫護人員如常替他治療，當時他仍能夠玩耍，以為只是普通感冒很快會康復。一會兒之後小朋友想休息，怎料護士替他量度體溫時發現呼吸微弱、血含氧量下跌，要入深切治療部用呼吸機幫助呼吸，檢查並確診為腦膜炎雙球菌感染。隨後發現細菌入血，小朋友最後死亡。」

分6種血清型

腦膜炎雙球菌感染可分成A、B、C、W、X和Y共6種血清型，本港以B型最為常見，如2018年的10宗感染個案中，半數由B型腦膜炎雙球菌引起。傳染途徑主要為與患者接觸，例如同枱食飯、接觸到患者飛沫等，因此患者的家人、照顧者、同住人士都屬高危。當中嬰幼兒較易受感染，因為他們的免疫系統尚未成熟。麥肇敬指，「研究發現5%至35%健康成年人的鼻咽之中，亦有腦膜炎雙球菌存在，雖未能入侵成年人體內，但可能感染他人。」

腎衰竭

延遲診治腦膜炎雙球菌感染可致腎衰竭、腦部損傷，又或需要截肢等。

後遺症嚴重

患者常見徵狀有發高燒、頭痛、頸部僵硬、噁心嘔吐、怕光、神志不清、嗜睡等，嬰幼兒則會表現為持續哭喊、不肯進食或難以餵食、易怒或暴躁、不活動或活動過多、身體僵硬，與傷風感冒難以分辨。可是感染後，病菌可以入侵腦部及脊髓內膜造成破壞，也能夠入侵血液造成腦膜炎雙球菌血症，兒科專科醫生馮卓文續指，「如果延遲診治B型腦膜炎雙球菌感染，或引致永久性後遺症，如聽力下降、記憶障礙、學習障礙、腦部損傷、癲癇和腎衰竭等，研究指死亡率達10%至15%。」

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