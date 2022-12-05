發燒｜嬰兒哭鬧發燒 小心腦膜炎雙球菌感染

腦膜炎雙球菌感染屬於法定呈報傳染病，雖然2019年衛生防護中心只錄得14宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，但由於可造成嚴重的永久性後遺症如截肢、腦部損傷等，甚至死亡，絕不能掉以輕心。

疫苗學堂召集人麥肇敬醫生分享個案，「曾有小朋友因發燒入院，醫護人員如常替他治療，當時他仍能夠玩耍，以為只是普通感冒很快會康復。一會兒之後小朋友想休息，怎料護士替他量度體溫時發現呼吸微弱、血含氧量下跌，要入深切治療部用呼吸機幫助呼吸，檢查並確診為腦膜炎雙球菌感染。隨後發現細菌入血，小朋友最後死亡。」

分6種血清型

腦膜炎雙球菌感染可分成A、B、C、W、X和Y共6種血清型，本港以B型最為常見，如2018年的10宗感染個案中，半數由B型腦膜炎雙球菌引起。傳染途徑主要為與患者接觸，例如同枱食飯、接觸到患者飛沫等，因此患者的家人、照顧者、同住人士都屬高危。當中嬰幼兒較易受感染，因為他們的免疫系統尚未成熟。麥肇敬指，「研究發現5%至35%健康成年人的鼻咽之中，亦有腦膜炎雙球菌存在，雖未能入侵成年人體內，但可能感染他人。」