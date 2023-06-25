發生過心房顫動 中風風險大增 心臟專科醫師圖文解說

「醫師，我的手錶有偵測到心房顫動！請問這是代表甚麼意思呢？」王伯伯掏出手機打開心電圖紀錄。

「你有感到不舒服嗎？」醫師問。

「有時候會覺得心悸，有點頭暈。」王伯伯想了想，憂心地問：「聽說心房顫動會中風，接下來該怎麼辦？」

穿戴裝置愈來愈普及，經常都有民眾因為被偵測到心房顫動而就醫。彰化基督教醫院心臟內科廖英傑醫師解釋，我們的心臟有心房跟心室，心房顫動是心房出現很多不正常的放電，使心房無法正常收縮，並影響到心室收縮的速率。

正常時，心房只有一個點在放電，刺激心臟肌肉收縮。廖英傑醫師指出，如果心房同時有多個點在放電，便沒辦法正常收縮，造成心房裡的血液流動較差，而有可能形成血栓。當血栓隨著血液流出心臟，便可能塞住血管，造成腦中風、心肌梗塞、腸中風、肢體中風等嚴重併發症。

「心房顫動的症狀差異很大，每個病人都不太一樣。」廖英傑醫師說，「可能完全沒有感覺，也可能感到胸口悶、心跳快、疲倦、頭暈目眩、喘不過氣。甚至有些患者只要心房顫動發作，就很不舒服，而需要到急診室。」

心房顫動的可能原因很多，年齡是很重要的因素。廖英傑醫師說，高血壓、抽菸、肥胖、心衰竭、心血管疾病、甲狀腺機能亢進等，都跟心房顫動有關係。