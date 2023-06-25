發生過心房顫動 中風風險大增 心臟專科醫師圖文解說

「醫師，我的手錶有偵測到心房顫動！請問這是代表甚麼意思呢？」王伯伯掏出手機打開心電圖紀錄。
「你有感到不舒服嗎？」醫師問。
「有時候會覺得心悸，有點頭暈。」王伯伯想了想，憂心地問：「聽說心房顫動會中風，接下來該怎麼辦？」
穿戴裝置愈來愈普及，經常都有民眾因為被偵測到心房顫動而就醫。彰化基督教醫院心臟內科廖英傑醫師解釋，我們的心臟有心房跟心室，心房顫動是心房出現很多不正常的放電，使心房無法正常收縮，並影響到心室收縮的速率。
正常時，心房只有一個點在放電，刺激心臟肌肉收縮。廖英傑醫師指出，如果心房同時有多個點在放電，便沒辦法正常收縮，造成心房裡的血液流動較差，而有可能形成血栓。當血栓隨著血液流出心臟，便可能塞住血管，造成腦中風、心肌梗塞、腸中風、肢體中風等嚴重併發症。
「心房顫動的症狀差異很大，每個病人都不太一樣。」廖英傑醫師說，「可能完全沒有感覺，也可能感到胸口悶、心跳快、疲倦、頭暈目眩、喘不過氣。甚至有些患者只要心房顫動發作，就很不舒服，而需要到急診室。」
心房顫動的可能原因很多，年齡是很重要的因素。廖英傑醫師說，高血壓、抽菸、肥胖、心衰竭、心血管疾病、甲狀腺機能亢進等，都跟心房顫動有關係。
只要有心房顫動，無論是持續發作，或是偶爾發作，都會提高中風的風險。廖英傑醫師說，即使是以前有發作，現在控制很好，心房都沒有再亂跳的病人，中風機會還是偏高。所以一旦發作過心房顫動，就必須用預防中風的角度來思考，接受適當的治療。
預防中風是最重要的治療目標
心房顫動最重要的治療目標就是預防中風，無論現在是否有心房顫動，或是心房顫動發作頻率的高低，都必須要預防中風。當中風的風險偏高，就建議使用抗凝血劑來做治療。廖英傑醫師說，「因為年紀大的患者較多，所以大部分心房顫動的病患，都建議要吃抗凝血劑，來預防中風的發生。」
廖英傑醫師指出：「曾經有患者在接受心房顫動的治療後，就很少發作，患者便自己把抗凝血劑停掉，結果停藥之後沒多久就中風了。病患一直說他很後悔，不應該自己停藥，但是已經無法挽回。」
另一個治療目標是讓心房顫動盡量不要發作，降低發作頻率，提升患者生活品質。醫師會根據患者的共病、心臟功能等狀況，選擇合適的抗心律不整藥物，以協助患者恢復正常心律，或考慮電燒治療、冷凍消融術。
心房顫動患者別擅自停藥
現階段也有副作用相對低的抗心律不整藥物，心房顫動患者要依照指示按時服用，不要擅自增加、減少劑量。廖英傑醫師說：「有任何想法都要主動跟醫師溝通，千萬別領了藥不吃，卻又不敢講，而陷入惡性循環。」
「我們都會一再提醒患者，服藥過程中若有不舒服的狀況，要回診跟醫師討論。」廖英傑醫師說，「很多狀況不見得和藥物有關，擅自停藥既無法解決問題，還會增加許多危險。醫師會先釐清狀況，再評估是否需要調整藥物。」
心房顫動的發生與心房組織退化有關，可能造成心悸、胸悶、頭暈、無力、喘不過氣等症狀，但也可能沒有明顯症狀。廖英傑醫師提醒，即使心房顫動不常發作，中風的風險仍然持續存在。當患者一旦發生過心房顫動，就必須考慮中風的預防。
在使用抗凝血劑或抗心律不整藥物時，如果有任何問題，都要與醫師討論，擅自停藥會非常危險喔！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：只要發生過心房顫動，中風風險就大幅上升，藥物治療勿中斷，心臟專科醫師圖文解析】