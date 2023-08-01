發酵食物｜不止對腸道有益 更可補腦改善認知功能

不少人都知道泡菜、芝士及腐乳等發酵食物對腸道可以帶來益處，但原來也可以幫助補腦。因為有研究發現，幾乎所有發酵食物都同時兼備有益腸道和大腦健康的物質，反映進食發酵食物或可促進對大腦功能產生長期和短期影響，甚至有助改善情緒和減輕壓力。

比較二百多種發酵食物

該項由一批愛爾蘭學者及農業和食品發展局進行的研究，希望能找出哪些發酵食品對大腦最有益。研究小組正在比較來自世界各地的二百多種發酵食品的數據，從而找出各種已知對大腦健康有益的代謝物。