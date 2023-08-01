發酵食物｜不止對腸道有益 更可補腦改善認知功能

不少人都知道泡菜、芝士及腐乳等發酵食物對腸道可以帶來益處，但原來也可以幫助補腦。因為有研究發現，幾乎所有發酵食物都同時兼備有益腸道和大腦健康的物質，反映進食發酵食物或可促進對大腦功能產生長期和短期影響，甚至有助改善情緒和減輕壓力。
比較二百多種發酵食物
該項由一批愛爾蘭學者及農業和食品發展局進行的研究，希望能找出哪些發酵食品對大腦最有益。研究小組正在比較來自世界各地的二百多種發酵食品的數據，從而找出各種已知對大腦健康有益的代謝物。
幾乎所有都有益
雖然有關研究仍處於初步階段，但研究人員對迄今為止的結果感到驚訝和欣喜。研究人員指初時以為只有少數發酵食物會有益大腦，結果在測試的200種發酵食物中，幾乎所有的食物都展示能夠改善腸道和大腦健康的潛力，而經過糖類和蔬菜類發酵食物尤其令人期待。
研究人員表示，糖類產品經常被妖魔化，但發酵糖利用原糖基質並轉化為大量對宿主有益的代謝物，故此即使名字中帶有糖，但經過代謝及利用後最終便成為有用的代謝物。
改善情緒
過去研究亦顯示，食物會對我們的精神健康可產生重大影響，某些食物更特別會對大腦產生積極影響，例如發酵食物便可以通過調節腦源性神經營養因子、谷氨酸、γ-氨基丁酸和5-羥色胺等神經傳遞物質，達到促進學習和記憶，帶來改善認知功能的效果，更有助改善情緒並減輕壓力。