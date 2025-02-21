發霉木瓜削掉繼續吃？醫警告「棒麴毒素」可能致癌 別因小失大！

台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘醫生指出，水果長霉菌看起來只是表面長毛，但其實看不見的毒素早已「潛伏」到整顆水果當中！

近期有台灣飲料店被指控將木瓜發霉部分削去後製成飲品售賣，事件在社群媒體引發熱議，究竟把水果壞掉的部位削掉後還能不能吃？對此台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘醫生指出，水果長霉菌看起來只是表面長毛，但其實看不見的毒素早已「潛伏」到整顆水果當中！

水果買回來放了幾天，要吃的時候發現有點腐爛、發霉是常見的事。張醫生說明，以最常見的青霉菌(Penicillium)為例，長在水果上肉眼可見的霉斑只是「冰山一角」，即使將爛掉的部分削掉，其菌絲早已伸入果肉深處，吃下去就等於把看不見的毒素也吞進肚子。因此水果發霉捨不得丟、繼續吃，看似「聰明又省錢」的做法，可能造成極大的健康風險。