發高燒只靠退燒藥恐致命 醫生揭伴隨4症狀須求醫

發高燒只靠退燒藥恐致命

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，高燒不退的情況，特別是成人史迪爾氏症候群(AOSD)，讓許多人感到困惑。當體溫持續上升，且檢查結果無法確定病因，真正可怕的往往是深層潛伏的問題，可能會有生命危險。不明原因發燒(FUO)臨床的定義是≥38.3°C、連續≥3周，且經至少1週完善評估仍未診斷。

4大發高燒致命病因

根據世衛組織2025的報告，2023年全球每六宗實驗室確診的細菌感染中，就有一宗對常見抗生素產生抗藥性。即代表「打一針就退、吃一顆就好」的時代已經結束，感染的治療處理變得更加複雜。黃醫生指，有4個最常見卻常被忽略或延誤的致命原因：

1. 感染(約30–40%)

肺外型結核：即使沒有咳嗽，可能仍存在肺結核。可能會出現骨頭痛、腹水、腎炎、淋巴結腫大等症狀。

心內膜炎：牙周或皮膚的細菌可能在心瓣上造成感染。可能會出現低高燒、倦怠、指甲下出血點等症狀。最終可能會導致心臟衰竭。

肝膿瘍：高毒力的克雷白氏菌可能導致嚴重的感染，甚至會轉移到眼睛、腦膜等處 。可能會出現不明顯的腹痛。

慢性病毒感染：如EBV、CMV或HIV，可能長期潛伏。可能會造成反覆發燒情況。

2. 自體免疫疾病(約20–30%)

成人史迪爾氏症候群(AOSD)：體溫曲線、皮疹和關節痛的整體畫面是關鍵。

巨細胞動脈炎：可導致視力模糊和頭痛，若不治療可能失明。

結節性多動脈炎：血管炎導致腎損與腹痛。

系統性紅斑狼瘡或血管炎群組：免疫系統錯亂引發發燒與多系統損傷。

3. 惡性腫瘤(約10–20%)

淋巴瘤：發燒、夜間盜汗、體重下降。

白血病／骨髓增生疾病：從血球型態與骨髓檢查找破綻。

腫瘤壞死熱：腫瘤組織壞死釋放發炎物質。

4. 其他(約10%)