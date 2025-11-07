發高燒只靠退燒藥恐致命 醫生揭伴隨4症狀須求醫

發高燒只吃藥未必可以痊癒。有醫生指出，並非所有高燒不退的情況都能僅依靠「多喝水＋退燒藥」來解決，有些高燒狀況更可能是其他疾病所致，甚至會有致命風險。醫生教大家如果一旦高燒不退，並伴隨4種症狀時，就必須求醫檢查。
發高燒只靠退燒藥恐致命
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，高燒不退的情況，特別是成人史迪爾氏症候群(AOSD)，讓許多人感到困惑。當體溫持續上升，且檢查結果無法確定病因，真正可怕的往往是深層潛伏的問題，可能會有生命危險。不明原因發燒(FUO)臨床的定義是≥38.3°C、連續≥3周，且經至少1週完善評估仍未診斷。
4大發高燒致命病因
根據世衛組織2025的報告，2023年全球每六宗實驗室確診的細菌感染中，就有一宗對常見抗生素產生抗藥性。即代表「打一針就退、吃一顆就好」的時代已經結束，感染的治療處理變得更加複雜。黃醫生指，有4個最常見卻常被忽略或延誤的致命原因：
1. 感染(約30–40%)
- 肺外型結核：即使沒有咳嗽，可能仍存在肺結核。可能會出現骨頭痛、腹水、腎炎、淋巴結腫大等症狀。
- 心內膜炎：牙周或皮膚的細菌可能在心瓣上造成感染。可能會出現低高燒、倦怠、指甲下出血點等症狀。最終可能會導致心臟衰竭。
- 肝膿瘍：高毒力的克雷白氏菌可能導致嚴重的感染，甚至會轉移到眼睛、腦膜等處 。可能會出現不明顯的腹痛。
- 慢性病毒感染：如EBV、CMV或HIV，可能長期潛伏。可能會造成反覆發燒情況。
2. 自體免疫疾病(約20–30%)
- 成人史迪爾氏症候群(AOSD)：體溫曲線、皮疹和關節痛的整體畫面是關鍵。
- 巨細胞動脈炎：可導致視力模糊和頭痛，若不治療可能失明。
- 結節性多動脈炎：血管炎導致腎損與腹痛。
- 系統性紅斑狼瘡或血管炎群組：免疫系統錯亂引發發燒與多系統損傷。
3. 惡性腫瘤(約10–20%)
- 淋巴瘤：發燒、夜間盜汗、體重下降。
- 白血病／骨髓增生疾病：從血球型態與骨髓檢查找破綻。
- 腫瘤壞死熱：腫瘤組織壞死釋放發炎物質。
4. 其他(約10%)
- 藥物熱：某些藥物可能成為發燒的真正原因。
- 內分泌風暴：如甲狀腺風暴或腎上腺危機。
- 血栓性疾病：深靜脈血栓/肺栓塞也會發燒，尤其住院與術後族群。
伴隨4症狀須求醫
黃醫生提醒，當出現以下情況時，應立即就醫：
- 高燒持續
- 體重明顯下降
- 夜間盜汗或熱醒
- 肝脾腫大、皮疹、關節痛、淋巴結腫大
如果發現鐵蛋白多於10,000 ng/mL，而且體溫有規律高峰，同時肝功能異常就要及時求醫。
醫生4大工作
黃醫生解釋，醫生的工作不僅僅是開藥，而是要通過推理來找出病因。這包括：
- 問史：旅行、動物接觸、藥物使用等。
- 影像檢查：如CT掃描，尋找潛在感染或腫瘤。
- 血液檢查：檢測鐵蛋白、血液培養等。
- 聯合會診：與其他專科醫生合作，搶時間進行綜合處理。
黃醫生表示，發燒是身體發出的警報，抗藥性增高和潛伏病毒的存在讓我們更需警覺。成人史迪爾氏症候群是一種可能被忽視的疾病，但透過細緻的檢查與分析，我們能找到潛在的病因。