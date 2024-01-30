白內障出現只是時間問題　患者置入延焦段人工水晶體一舉多得

「醫師，開完白內障後，看東西變得好清楚、好明亮喔！」60多歲的王先生在術後回診時興奮地說：「之前我以為家裡電視故障，便去買了一台新電視，結果回家一看畫面還是又暗又模糊，所以就回去電器行罵了老闆一頓。想起來真是不好意思，原來是我自己白內障啊。」

進行白內障手術前，都會做詳細檢查並了解用眼需求。左營大學眼科診所謝宏義醫師指出，因為患者有散光，也有夜間開車的需求，所以在詳細討論後選擇使用延焦段散光矯正人工水晶體，解決白內障的同時也矯正散光，提升視覺品質。

散光的比例相當高

散光是一種相當常見的屈光異常，謝宏義醫師解釋，散光的問題在於角膜的弧度不規則，使光線無法準確聚焦在視網膜上，產生清晰的影像。

「散光大多是天生的，因為人類的角膜通常不是完美的圓弧，所以散光的比例相當高，可能八、九成以上的人口或多或少有散光的狀況。」謝宏義醫師說，「如果散光超過100度，對視線的清晰度就有蠻大的影響。」