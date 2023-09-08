白內障或隱藏其他眼疾？

年齡是白內障最大的風險因素之一，據港大早前的流行病學統計研究，年紀愈大白內障發病率愈高。眼科專科醫生范靖琰提醒，不少患者以為視力模糊只是白內障，毋須急於做手術，於是可能患上其他眼疾而不自知。
白內障指眼球內的晶體退化變得不透明，因而影響視力，而當中再細分了多種類型，范靖琰表示，「如在臨床上觀察到不同的分為核心型白內障、皮質型白內障和後囊下型白內障，若以原因分類，則有先天型白內障、繼發性白內障和創傷性白內障，和最常見的老年白內障。」
分6種類型
白內障常見有視力模糊、顏色對比度變差，部分患者會怕光、出現眩光或光環、重影等，而不同類型的白內障，徵狀亦有些分別。
‧核心型白內障：晶體偏黃色，有時會深至啡色或偏黑色。病變位置處於晶體核心，令晶體中間變厚、加強屈光，患者會忽然近視加深；視力衰退較慢。
‧皮質型白內障：晶體偏白色，從周邊位置開始，影響較低，但光線會有較多散射，周邊影像化開。
‧後囊下型白內障：主要於晶體後方部分出現磨沙情況，由於是視力重要位置，加上病程進展較快，對患者影響較大。
‧先天型白內障：即出生時已有白內障問題，並不常見。
‧繼發性白內障：因為疾病、藥物或手術後引起的白內障，如眼睛發炎、使用類固醇眼藥水或口服藥、接受眼內手術等。
‧創傷性白內障：因為受傷而引起的白內障，如撞擊、異物插入眼內等。
視力變差及早檢查
范靖琰分享，一位長者數年前已確診白內障，疫情期間因為怕於診所受感染而沒有定期檢查眼睛，到了視力大大影響生活始求診，檢查發現除白內障外同時患有青光眼。雖然白內障治療後視力稍有進步，但青光眼造成的視力缺失並不能復原。范靖琰提醒患者不要以為自己患白內障、可遲一點做手術便拖延治療，尤其當視力變差應該及早接受檢查；亦建議當白內障影響生活就可以考慮做手術，毋須等白內障變「熟」。惟於公立醫院輪候白內障手術的中位數最少要等13個月，正等候患者不妨考慮公私營協作計劃「耀眼行動」，於私營醫療機構接受手術，及早回復清晰視力。
微創傷口小復原快
現時未有眼藥水或藥物可治療白內障，唯一根治方法是做手術，移除白內障晶體，並換上人工晶體。現時手術多以微創方式進行，在角膜邊緣打開約2.2至2.7毫米傷口，利用超聲波乳化技術將晶體震碎並吸走。范靖琰補充，「如果白內障太熟太硬，或者晶體的韌帶不健全，就未必適合超聲波乳化，需要用傳統開刀方式取出白內障晶體，傷口會較大、併發症風險較高。」另有飛秒激光技術，可令微創切口更精準，不過未能縮短手術時間。人工晶體方面，現時選擇愈趨多元化，如傳統單焦距、雙焦距，甚至三焦距，以及最新的延長焦段人工晶體，主要用於中、遠距離，近距離效果不及三焦距人工晶體，不過光暈等「副作用」較少，患者可按生活上的需要和眼睛情況而選擇。