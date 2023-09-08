白內障或隱藏其他眼疾？

年齡是白內障最大的風險因素之一，據港大早前的流行病學統計研究，年紀愈大白內障發病率愈高。眼科專科醫生范靖琰提醒，不少患者以為視力模糊只是白內障，毋須急於做手術，於是可能患上其他眼疾而不自知。

白內障指眼球內的晶體退化變得不透明，因而影響視力，而當中再細分了多種類型，范靖琰表示，「如在臨床上觀察到不同的分為核心型白內障、皮質型白內障和後囊下型白內障，若以原因分類，則有先天型白內障、繼發性白內障和創傷性白內障，和最常見的老年白內障。」

分6種類型

白內障常見有視力模糊、顏色對比度變差，部分患者會怕光、出現眩光或光環、重影等，而不同類型的白內障，徵狀亦有些分別。

‧核心型白內障：晶體偏黃色，有時會深至啡色或偏黑色。病變位置處於晶體核心，令晶體中間變厚、加強屈光，患者會忽然近視加深；視力衰退較慢。

‧皮質型白內障：晶體偏白色，從周邊位置開始，影響較低，但光線會有較多散射，周邊影像化開。

‧後囊下型白內障：主要於晶體後方部分出現磨沙情況，由於是視力重要位置，加上病程進展較快，對患者影響較大。

‧先天型白內障：即出生時已有白內障問題，並不常見。

‧繼發性白內障：因為疾病、藥物或手術後引起的白內障，如眼睛發炎、使用類固醇眼藥水或口服藥、接受眼內手術等。

‧創傷性白內障：因為受傷而引起的白內障，如撞擊、異物插入眼內等。

