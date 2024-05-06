白內障手術一併處理近視、老花、散光，全焦段散光矯正人工水晶體，眼科醫生解說(圖文懶人包)

「那是一位50多歲的女士，原本近視將近一千度，而在出現白內障後，近視的狀況又急速惡化，於是決定接受白內障手術。」花蓮慈濟醫院眼科部視網膜科主任何明山醫生表示，「經過詳細討論後，患者選擇使用全焦段散光矯正人工晶體，希望解決白內障並同時矯正近視、散光、老花眼。」

晶體老化

手術完成後，患者順利恢復。何明山醫生說，全焦段散光矯正人工晶體能夠提供遠、中、近連續視力同時矯正散光，讓患者不用再戴近視眼鏡，也不需要戴老花眼鏡，生活與工作都方便許多。

白內障是因為眼睛裡面的晶體老化，而影響光線進入眼球。何明山醫生指出，晶體就像照相機的鏡頭，當鏡頭變混濁，進到眼睛的光線便會減少，所以在比較昏暗的狀況下，會覺得視力模糊、顏色改變。由於光線進入白內障後會散射，讓電燈、車燈散開，所以容易出現眩光。

白內障的形成主要與年紀有關，在過去白內障大多出現在50歲以上的患者。不過還有許多原因可能導致白內障提早發生，風險因素包括高度近視、糖尿病、眼睛外傷、紫外線曝曬、長期使用類固醇等。

何明山醫生說，「隨著電子產品的普及，長時間使用電子產品的人愈來愈多，臨床上也發現白內障有年輕化的趨勢，有些患者在40歲就開始有白內障。大家一定要多關心眼睛的健康！」

當白內障已經對日常生活造成影響時，便會建議接受治療。何明山醫生指出，放任白內障惡化，除了影響視力之外，還會影響眼睛的健康，因為過熟的白內障可能造成青光眼，嚴重會導致失明，而且當白內障過熟時，也會增加手術的困難度、增加出現併發症的風險。