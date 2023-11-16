白內障手術後護理｜術後非一勞永逸 6大要點左右康復時間

「視力模糊這麼久，做完白內障手術『一天光晒』！」雖然白內障（英文︰cataract）手術更換人工晶體是小手術，但是術後的護理一樣不可疏忽，好好保養方能保障以後擁有良好的視力！

白內障復原時間｜術後一個月

有些患者可以在術後數小時便回復清晰視力，不過每個人的愈合速度不一，適應能力也不一樣，有可能需要一兩個星期才看得清楚，因此術後視力依然模糊，甚或出現影像扭曲，亦毋須太過擔心。而眼睛要完全復原，則需要約一個月時間，在此期間應好好護理眼睛。