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健康
2023-11-16 15:50:00

白內障手術後護理｜術後非一勞永逸 6大要點左右康復時間

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白內障手術後，依醫生指示使用眼藥水十分重要。

白內障手術後，依醫生指示使用眼藥水十分重要。

「視力模糊這麼久，做完白內障手術『一天光晒』！」雖然白內障（英文︰cataract）手術更換人工晶體是小手術，但是術後的護理一樣不可疏忽，好好保養方能保障以後擁有良好的視力！

白內障復原時間｜術後一個月

有些患者可以在術後數小時便回復清晰視力，不過每個人的愈合速度不一，適應能力也不一樣，有可能需要一兩個星期才看得清楚，因此術後視力依然模糊，甚或出現影像扭曲，亦毋須太過擔心。而眼睛要完全復原，則需要約一個月時間，在此期間應好好護理眼睛。

白內障手術復原需時約一個月，患者應戴上眼罩睡覺至少兩星期。

白內障手術復原需時約一個月，患者應戴上眼罩睡覺至少兩星期。

白內障｜術後護理措施

  • 戴眼罩睡覺：一般建議要兩星期維持此習慣，以預防不必要的碰撞或捽眼。
  • 眼睛避免沾水：起初眼部傷口未愈合，術後當日不建議洗頭，亦要避免沾濕蓋住眼睛的紗布。另建議術後首周要仰臥洗頭，以免有水流入眼睛。
  • 不可捽眼：術後絕對不可捽眼以免影響傷口，也不宜拿重物、頭向下垂的動作如彎身綁鞋帶等，以免增加傷口位置的壓力。
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白內障｜術後護理措施

  • 避免劇烈運動：跑步、跳水，以及身體有碰撞的運動如籃球、足球、拳擊等應暫停一段時間，也不應大力搖頭。
  • 定時用藥：由於術後處方的眼藥水多含有抗生素及類固醇消炎藥，應依足指示用完整個療程，一般為一月，期間不可自行停藥。
  • 定期覆診：一般白內障手術會於術後一日、一星期及一個月覆診，應按時醫生檢查。不過如無故出血、流膿、劇痛、視力忽然變得模糊，就要盡快求診，不要等覆診。
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彎身動作及劇烈運動，術後一個月都應避免。

彎身動作及劇烈運動，術後一個月都應避免。

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