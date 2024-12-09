白內障術後看不清？醫生解釋視力模糊的常見原因

白內障手術逐漸成為常見的眼科治療。然而，許多患者在手術後一段時間可能會再度出現視力模糊情況，以為白內障又復發了，真的是如此嗎？
繼發性白內障原因多 糖尿病其他眼疾皆可能
臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞解釋，白內障手術後視力再模糊並非「白內障復發」，而是可能出現的「繼發性白內障」現象。
白內障術後視力退步原因很多，可分為：
- 後囊混濁：後囊膜混濁是白內障術後視力模糊的最常見原因。白內障手術中，會移除混濁的晶體核和皮質，但會保留一層非常薄的透明包囊(約3微米)來固定人工晶體。這層包囊中可能殘留小量纖維細胞，隨著時間增生纖維化，導致視力模糊。現代醫學能輕鬆處理這種情況，透過「YAG激光」打開包囊的一個小孔即可改善視力，毋須切開手術或擔心人工晶體位置改變。
- 人工晶體變質：受個人體質或人工晶體材質影響，人工晶體隨著時間產生鈣化或霧化現象，而這種情況較為少見，若有嚴重影響視力，可能需要更換人工晶體。
- 糖尿病視網膜病變：糖尿病會影響視網膜的血管健康，導致視網膜缺氧和水腫，尤其當水腫發生在黃斑部，會對視力造成重大影響。若進展成增殖性視網膜病變，可能併發玻璃體出血甚至視網膜剝離，必須儘快積極治療，減少永久性視力損害風險。
- 老年黃斑病變：50歲以上人群中，有約10%患有不同程度的黃斑病變，且與白內障常同時發生，易造成診斷混淆。但隨著光學相干斷層掃描的應用，目前能快速準確地診斷黃斑病變。
- 其他眼疾：視力下降可能源自視覺路徑上的其他問題，包括角膜、視網膜、視神經、大腦視覺區的任何病變，導致白內障術後視力再次下降。
術後應定期檢查 視力模糊應盡快就醫
張延瑞提醒，術後定期檢查非常重要，若手術後視力模糊情況持續，建議盡快至眼科診察，找出原因並及早處理。
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