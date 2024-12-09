白內障術後看不清？醫生解釋視力模糊的常見原因

後囊混濁：後囊膜混濁是白內障術後視力模糊的最常見原因。白內障手術中，會移除混濁的晶體核和皮質，但會保留一層非常薄的透明包囊 ( 約 3 微米 ) 來固定人工晶體。這層包囊中可能殘留小量纖維細胞，隨著時間增生纖維化，導致視力模糊。現代醫學能輕鬆處理這種情況，透過「 YAG 激光」打開包囊的一個小孔即可改善視力，毋須切開手術或擔心人工晶體位置改變。