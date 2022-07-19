白內障｜延誤治療可致盲！一文睇清白內障手術5大注意事項

目前醫學界並沒有藥物可以使混濁的晶體恢復透明，手術是治療白內障的唯一方法。然而，公共醫療的白內障手術輪候時間頗長。據醫院管理局統計數字顯示，截至2022年3月31日，公立醫院眼科輪候白內障手術的個案共有64,424宗；於2021年4月至2022年3月期間，全港已完成手術白內障的病人，平均輪候接受手術時間為10至22個月 1 。

經常需要調整眼鏡度數、出現視力模糊，以為只是近視加深或老花？小心患上白內障而不自知！白內障是指眼球內的透明晶狀體變得混濁，穿越晶狀體的光線會被打散或無法通過晶狀體，導致患者無論遠或近都看不清，不但對生活造成諸多不便，延誤治療更有機會失去視力。所以懷疑或證實患白內障，患者需考慮積極治療，並了解治療白內障的資訊，以下是治療白內障5大重要事項。

白內障有機會在等候治療期間惡化，患者可選擇在私營醫療機構接受白內障手術服務，以盡快進行手術。選擇眼科診所進行白內障手術時，需要留意私營診所的規模及過往經驗。「希瑪眼科中心」作為上市公司「香港希瑪眼科集團」旗下的眼科中心，於香港已有10年歷史，亦在全港擁有最多眼科診所的私營醫療，是白內障患者可以優先考慮的選擇。診所提供線上、電話、WhatsApp預約服務，無須分流，根據患者嚴重程度而盡快安排白內障手術，避免因等候治療期間有機會情況惡化。

治療白內障的方法就是更換人工晶體。接受白內障治療前，需經過眼科專科醫生的術前詳細檢查及規劃，醫生會根據患者的實際情況、日常生活的用眼需求，如術後希望視力回復至甚麼狀態，以及經濟狀況等因素，制訂個人化人工晶體置換方案。希瑪眼科中心提供3種人工晶體置換方案，其功能如下：

第 3 步： 接受白內障手術時，如何 決定接受全身或局部麻醉？

一般而言，接受白內障手術只需局部麻醉，醫生會為病人滴麻醉眼藥水，眼睛在手術期間不會感到特別痛楚，病人完全清醒。接受此麻醉方法的病人在手術前不需要特別預備。

值得留意的是，臨床上有3類病人不適合局部麻醉，第1類是患有幽閉恐懼症的病人，由於手術期間只露一眼，患者可能因心理壓力大，突然變得緊張、害怕、心跳加速，甚至突然坐起來；第2類是聽力受損人士，因手術期間或未能正確聽從醫生指示，有機會增加手術風險；第3類是患有阿茲海默症人士，同樣或無法與醫生正常溝通，故需在治療時接受全身麻醉。如果患者或其家屬認為需要接受全身麻醉，必須盡早向眼科醫生提出，以便眼科醫生作出相關安排。

第 4 步：人工晶體有使用壽命嗎？

植入了的人工晶體，通常可終身使用，無需更換。不過，由於手術期間會移除部分前囊膜，並保留後囊膜以承托人工晶體，將交換的晶體放到最接近人體原來自然位置，基於人工晶體屬外來物，術後有機會令承托人工晶體的透明囊袋受到刺激，出現細胞增生、變化和遷移，當細胞生長到後囊中央位置時，病人視力就會再度出現模糊的情況症狀，症狀與白內障相似，所以有令病人有白內障復發的錯覺。

這種引起晶體混濁的情況稱為「繼發性白內障」或「後囊白化」，較常見於年輕時動手術、糖尿病患者、患有虹膜炎、葡萄膜炎等患者身上。因近年的人工晶體技術進步，即使出現後囊白化，可透過雷射手術解決。此外，若白內障患者同時有「三高」（高血壓、高膽固醇、糖尿病）問題，且缺乏妥善控制，「三高」同樣可誘發各類視力問題，例如︰缺血性視神經病變、糖尿眼等，導致視力下降，或令白內障康復者有「復發」的隱憂。因此，白內障手術康復者宜定期接受白內障及其他視力檢查。

第 5 步：無法適應人工晶體可再次更換？

在極少數情況下，會有病人在接受白內障手術後因無法適應人工晶體，而考慮取出或更換晶體。隨著醫療技術的改良，人工晶體置換手術為一種安全有效的手術。在極少數情況下，會有病人在接受白內障手術後因無法適應人工晶體，而考慮取出或更換晶體。希瑪眼科中心亦設有24小時緊急熱線，如病人眼睛出現緊急情況，可以致電中心尋求服務支援。