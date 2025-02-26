白內障 術後宜平躺勿捽眼

白內障是全球頭號致盲殺手，亦是香港三大致盲殺手之一，若不及時治療，患者可能會面臨失明的風險。然而，積極治療白內障不僅能恢復視力，還能改善老花和近視的問題。眼科專科醫生湯文傑指出，了解白內障的症狀及手術成功要素對於患者至關重要。 白內障通常表現為視力模糊，患者或感到視野中的物體慢慢變得不清晰，顏色黯淡。湯文傑表示，患者早期或感到視力逐漸下降，若發現視力逐漸變黃或變暗，應及早尋求眼科醫生的幫助。如果戴眼鏡後視力仍然欠佳，則建議轉介至眼科醫生作詳細裂隙燈檢查。

可致失明 湯文傑強調，白內障病情是不可用藥物逆轉的，因此手術是唯一的解決方法。至於決定手術時機須考慮多個因素，包括視力損失的程度和對日常生活的影響等。另外，亦要考慮白內障的成熟程度，因為若白內障「太熟」，有可能增加手術難度；如果遲遲沒有處理，白內障也可能引發虹膜炎、急性青光眼，甚至失明等的併發症。 手術不會痛 現今微創白內障手術已相當普遍。湯文傑介紹，手術過程通常在15至20分鐘之內，大部分患者僅需局部麻醉，術後恢復迅速。手術中，醫生會在眼角膜上打開小切口，使用超聲波震碎混濁的晶狀體，然後植入人工晶體，幫助患者恢復視力。手術過程中，患者可能會有輕微脹感，但痛楚的機率非常低。患者通常能在第二天恢復九成視力。

3情況須即時求醫 手術後首天，眼睛會蓋上紗布，患者應避免觸碰傷口，保持人工晶體穩定。湯文傑建議患者在家中應保持平躺；避免任何可能對眼睛造成壓力的動作，如捽眼、彎腰搬重物等；並用仰高姿勢洗頭，以免洗頭水刺激眼睛。「在手術後的幾天內，應小心照顧眼睛，並定期覆診確保恢復順利。」術後若出現眼睛劇痛、紅腫或視力突然下降，應立即就醫，或屬細菌感染或視網膜脫落等急症的徵兆。 視力模糊非復發 雖然白內障不會復發，但隨著時間的推移，支撐人工晶體的後囊可能會出現細胞增生的情況。湯文傑指，「患者或再次感到視力模糊，不過並不需要再做第二次手術，只需要在門診進行激光治療，清除混濁的後囊。」 至於手術後是否還要戴眼鏡，則取決於患者的需求和選擇的人工晶體類型。湯文傑續指：「不同的人工晶體針對不同的視力需求，如果病人希望減少對眼鏡的依賴，可以考慮廣視或多焦人工晶體，幫助他們在不同距離上都能看得清楚。」