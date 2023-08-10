白內障｜30歲就白內障？新型手術助重返清晰視力

一位上班族近視超過2,000度，年僅30就白內障「成熟」，進行前囊切口手術非常困難，恐有失敗之虞甚至發生危險！亞東醫院眼科部主任王嘉康執刀進行「精準微脈衝環形囊切口術」，安全成功植入非球面水晶體，患者不僅拋開眼花花、霧茫茫的大近視，而且現在開車都不用再掛著沉甸甸的厚重眼鏡了！

白內障是因水晶體變混濁，遮蔽原本應進入眼球的光線，導致視力模糊。

白內障年輕化 「熟咗」再開刀就太遲

白內障是因水晶體變混濁，遮蔽原本應進入眼球的光線，導致視力模糊，3大症狀包括：視力模糊、畏光、近視或散光度數突然增加。若更換眼鏡後仍無法有效改善視力，要當心恐是白內障徵兆。白內障高風險族群包括老年人、近視度數大於600度之高度近視者、糖尿病患、虹彩炎患者、眼睛受過傷之民眾。以往白內障患者多數為老年人，但隨著大眾深近視的比例增加、糖尿病年輕化，白內障有年輕化趨勢。

白內障是不可逆的，雖然市面上有多種眼藥或是保養食品，但效果僅可能延緩病程發展，唯一直接有效的治療方法就是進行手術。