白內障｜30歲就白內障？新型手術助重返清晰視力

一位上班族近視超過2,000度，年僅30就白內障「成熟」，進行前囊切口手術非常困難，恐有失敗之虞甚至發生危險！亞東醫院眼科部主任王嘉康執刀進行「精準微脈衝環形囊切口術」，安全成功植入非球面水晶體，患者不僅拋開眼花花、霧茫茫的大近視，而且現在開車都不用再掛著沉甸甸的厚重眼鏡了！
白內障年輕化 「熟咗」再開刀就太遲
白內障是因水晶體變混濁，遮蔽原本應進入眼球的光線，導致視力模糊，3大症狀包括：視力模糊、畏光、近視或散光度數突然增加。若更換眼鏡後仍無法有效改善視力，要當心恐是白內障徵兆。白內障高風險族群包括老年人、近視度數大於600度之高度近視者、糖尿病患、虹彩炎患者、眼睛受過傷之民眾。以往白內障患者多數為老年人，但隨著大眾深近視的比例增加、糖尿病年輕化，白內障有年輕化趨勢。
白內障是不可逆的，雖然市面上有多種眼藥或是保養食品，但效果僅可能延緩病程發展，唯一直接有效的治療方法就是進行手術。
針對治療白內障，傳統超聲波乳化術由醫生在病人眼睛角膜開一個小切口，接著利用器械將包覆在白內障外的囊袋撕出一個圓形開口，再以超聲波探頭經由囊袋開口伸入白內障區塊，以超聲波擊碎乳化後吸出，最後植入人工水晶體。白內障手術的傷口小於0.3公分，傷口不需縫合。但「差之毫釐，繆以千里」，傳統手術撕除前囊開口，只要歪了一點，水晶體就會跟著歪斜、造成散光加重、視力模糊。
新型手術安全快速 精準定位 人工水晶體挑選攻略
王嘉康說明，新型「精準微脈衝環形囊切口術」使用自動化微型器械，可精準吸附在水晶體前囊正中間定位，讓切割環完全服貼在囊袋上，在0.004秒完成脈衝擊發，製作出一個堅固完整的圓形切口，大幅減少術後引發的散光風險。此術式除了不適合少數前房狹窄的小眼患者，基本上九成患者都適用，尤其對於成熟型白內障患者，水晶體已全部混濁、難以辨認前囊位置，利用精準微脈衝自動化微型器械可輔助打造出整齊的切口，提升手術安全性，更可以充分發揮後續植入的人工水晶體功能。
移除混濁的水晶體後，接著須植入人工水晶體以維持視力。雖有普通「球面人工水晶體」可選，但若患者有夜間開車需求，或想一併改善近視、老花、散光等眼疾，可依個人需求與預算選用「功能性人工水晶體」，常見的4種類別如下。
- 非球面人工水晶體：減少夜間炫光問題，可提升行車視線安全，適合晚上需開車族群。
- 散光非球面水晶體：約兩成白內障患者合併有散光問題，植入散光非球面水晶體可同時解決白內障與散光問題，術後不用再佩戴散光眼鏡，適合散光度數大於150度之患者。
- 三焦點非球面人工水晶體：特殊的同心圓構造可讓光線折射或繞射，在眼睛內形成多個焦點，同時看清楚短、中、長距離的物體，白內障、近視和老花3種問題一網打盡。但有夜間眩光問題，較不適合夜間開車族群。
- 延伸焦段非球面人工水晶體：可兼顧中長距離視物，對於駕駛儀表板或電腦螢幕大都能看得清楚，適合大部分晚上需開車的族群。但無法對應看手機的近距離視力需求，術後需搭配老花眼鏡。
眼睛是靈魂之窗，王嘉康最後呼籲民眾做好日常保養，看電子產品時間切勿過長以免眼睛乾澀、在戶外佩戴太陽眼鏡避免紫外線照射加重白內障、糖尿病友留意控制血糖、深近視之民眾每年定期檢查視力、戒煙，都有助於預防白內障。
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