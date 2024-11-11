白化症對光線異常敏感！醫告訴「保護視力的方法」：小心紫外線

隱性遺傳白化症是一種罕見的先天性遺傳疾病，發生率約為兩萬分之一。造成的原因，主要是X染色體上基因突變，使得黑色素減少或缺乏，白化症病友的膚色、髮色及眼睛均呈現白皙淺淡的顏色，且因為缺乏黑色素保護，皮膚及眼睛容易受到紫外線的傷害或產生病變。白化症患者對光線異常敏感，多半有畏光的現象，因此視力通常也會跟著受到極大的影響。