白蝕症 外觀情緒同受困擾

當遇到皮膚有問題的人，往往都會有怕被傳染的想法，但其實並非所有皮膚問題都具傳染性，白蝕症便是其中一個例子。而患者受到歧視目光，更可能影響情緒。幸好現時有外用JAK抑製劑，可有效治療白蝕症，讓皮膚回復原有顏色。
香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，6月25日是世界白蝕症關注日，為了解大眾對此症的認知，早前透過網上問卷調查，訪問了300名18歲以上市民，「結果發現市民的認知普遍不足，對於遺傳性、病因、是否更易曬傷、發病年齡及有否有效治療方法等都有25%或以上受訪者回答不知道，部分問題更接近半數。」
攻擊色素細胞
皮膚科專科醫生陳俊彥強調，白蝕症並不會傳染，原因是此症關乎基因問題，「基因問題導致體內T淋巴細胞過度活躍，當受到刺激，便攻擊皮膚基底層的色素細胞令其進入『睡眠』狀態，於是皮膚發病位置就會變白。」白斑可以出現在身體任何位置，受傷、摩擦、發炎等都有可能觸發病情，故嘴唇周圍、手肘內外、膝蓋前後等位置會較常出現。「若出現於毛髮位置如頭頂或眼眉，毛髮都會變白，較影響外觀。」
致心理社會共病
白蝕症除外觀外，對健康的風險不高，不過也不可低估對患者的影響。陳俊彥續指，任何年齡人士都可患上白蝕症，而有半數患者在20歲之前已經發病，正值他們認識朋友、學習或尋找工作機會的階段，病情令他們大受影響，「研究指出，過半數患者同時出現心理社會共病，如患上抑鬱症；於社交、學業有適應障礙；面對伴侶或有性功能障礙；亦可能出現高風險行為如酗酒、濫藥，也大大影響生活質素。」
日常做好防曬
患處缺乏黑色素的保護，會較易曬傷及增加皮膚癌風險，因此患者日常要注重防曬。除此之外，患者亦應及早治療，因為色素細胞「睡眠」時間較短，會較易「喚醒」。陳俊彥指，「如患者情況較輕微，可短期使用外用皮質類固醇減低淋巴細胞活躍程度，再用外用鈣調磷酸酶抑制劑控制情況；若病情達中等至嚴重，則可考慮光療治療或口服類固醇、免疫抑制劑等，惟前者較花時間，口服藥也有較多副作用；其他選擇還有細胞移植療法、表皮移植等。」
治療需要耐性
針對病情嚴重患者，較新有外用JAK抑制劑藥膏，能夠針對性阻截炎症發生，讓色素細胞重新活躍之外，副作用亦大減。外國第三期臨床研究指，患者使用蘆可替尼(外用JAK抑制劑藥膏)24周後，逾半患者面部白蝕改善50%或以上，三成人改善達75%或以上；使用52周後，改善75%或以上的人亦超過一半。陳俊彥鼓勵患者不要放棄治療，「治療時間數以月計，患者需要有耐性。另要留意，色素細胞復甦後也要小心避免摩擦、撞傷等，以免白蝕症復發。」