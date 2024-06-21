白蝕症 外觀情緒同受困擾

當遇到皮膚有問題的人，往往都會有怕被傳染的想法，但其實並非所有皮膚問題都具傳染性，白蝕症便是其中一個例子。而患者受到歧視目光，更可能影響情緒。幸好現時有外用JAK抑製劑，可有效治療白蝕症，讓皮膚回復原有顏色。 香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，6月25日是世界白蝕症關注日，為了解大眾對此症的認知，早前透過網上問卷調查，訪問了300名18歲以上市民，「結果發現市民的認知普遍不足，對於遺傳性、病因、是否更易曬傷、發病年齡及有否有效治療方法等都有25%或以上受訪者回答不知道，部分問題更接近半數。」

攻擊色素細胞 皮膚科專科醫生陳俊彥強調，白蝕症並不會傳染，原因是此症關乎基因問題，「基因問題導致體內T淋巴細胞過度活躍，當受到刺激，便攻擊皮膚基底層的色素細胞令其進入『睡眠』狀態，於是皮膚發病位置就會變白。」白斑可以出現在身體任何位置，受傷、摩擦、發炎等都有可能觸發病情，故嘴唇周圍、手肘內外、膝蓋前後等位置會較常出現。「若出現於毛髮位置如頭頂或眼眉，毛髮都會變白，較影響外觀。」 致心理社會共病 白蝕症除外觀外，對健康的風險不高，不過也不可低估對患者的影響。陳俊彥續指，任何年齡人士都可患上白蝕症，而有半數患者在20歲之前已經發病，正值他們認識朋友、學習或尋找工作機會的階段，病情令他們大受影響，「研究指出，過半數患者同時出現心理社會共病，如患上抑鬱症；於社交、學業有適應障礙；面對伴侶或有性功能障礙；亦可能出現高風險行為如酗酒、濫藥，也大大影響生活質素。」

