白血病｜急性骨髓性白血病 可快速惡化

說起癌症，大家都會想到身體長出一個腫瘤，早期能夠用手術切除。不過血癌之一的白血病就沒有實體腫瘤，而且走遍全身，當中急性骨髓性白血病(AML)更可在數天或數周內惡化，須立刻治療。 港大醫學院內科學系講座教授、血液及血液腫瘤科專科醫生梁如鴻表示，白血病位列本港十大致命癌症之一，而根據港大的推算，本港每年約有300宗AML新症，「而且白血病包括AML有上升趨勢，原因之一是人愈來愈長壽，增加患上白血病風險。」

正常血液細胞減少 AML是骨髓幹細胞發生突變，阻礙正常骨髓細胞造血，因而令紅血球、白血球和血小板減少而出現徵狀。梁如鴻續指，「血小板減少會有出血過多現象，例如容易瘀傷、刷牙會流牙血、經血量多，甚至腦出血、腸道出血；紅血球不足即貧血，輕則面青唇白，嚴重可感到運動機能變差，走路會氣喘、心悸、頭暈；另患者可因白血球減少，易受感染而發燒。」 標靶治療助延壽命 據美國數據，AML的5年存活率僅30%，即使15至34歲的年輕患者亦只有52%，長者患者更只得9%。梁如鴻指出，「年長患者不能用強力的化療或者骨髓移植，治療有所掣肘；再者他們使用化療的療效，亦不及年輕患者理想。另外，AML可再以基因方式再細分，其中FLT3突變患者的情況相對更差，其治療失敗和復發風險均較高，無惡化存活期和整體活率並不理想。」幸而近年發展出針對FLT3突變的標靶藥物，研究指可延長整體存活期中位數及減低死亡風險；適用於初發或復發患者，能夠單獨使用或配合化療使用。 骨髓移植減復發 雖然AML較惡，但仍有可能達致完全緩解，即清除癌細胞，骨髓和血液細胞數目均回復正常。梁如鴻解釋，「針對年輕及身體狀況較好的患者，可先做7日化療作誘導治療，再評估骨髓情況，如癌細胞已清除，就會作鞏固治療，維持緩解狀況減低復發率。」若發現癌細胞具FLT3突變表徵，可以在誘導治療和鞏固治療之間使用FLT3抑制劑，「治療後如評估認為復發風險較高，就會考慮骨髓或造血幹細胞移植。」