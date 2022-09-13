白血病｜突然全身瘀傷或患AML

白血病俗稱血癌，可分為急性及慢性，亦可再細分為淋巴性及骨髓性，急性骨髓性白血病(AML)被喻為惡化最快的癌症之一，是急性白血病中最常見的一種。AML大部分由後天異變引起，當中約三分一屬於FLT3基因突變，增加復發及治療失敗的風險。
港大醫學院內科學系名譽臨床助理教授梁文杰醫生指，大部分AML患者的發病成因是基因後天異變，亦有小部分與遺傳因素有關。「AML會影響紅血球、白血球及血小板，因此症狀主要關係到3種血液成分的改變，包括發燒、疲倦、血色素偏低、全身出現瘀傷或小紅點、流牙血及牙肉腫脹等。」現時醫學界仍未確實AML的成因，但曾接受高劑量的化療或電療都有可能增加患上AML的風險。
年長患者存活率較低
AML多為年長時發生的病變，平均發病年齡為60至65歲，65歲以上的人士平均每十萬人中有20名患者；而65歲以下則只有兩名。AML有不同種類及風險組合，令存活率變得因人而異。梁文杰稱，65歲以下患者的5年存活率約為20%至60%，同時要視乎不同的風險因素；而65歲以上則約為5%至30%。
FLT3基因突變
約有四分一至三分一的AML患者存在FLT3基因突變，梁文杰形容，「FLT3突變就好像開關失靈，本來身體是有機制去控制開關，開的時候就幫助細胞生長，關的時候就會停止。但當FLT3突變出現後，就會長期保持在開啟的狀態，細胞不受控地生長。」
標靶藥控制病情
AML的治療方法以化療為主，梁文杰表示，「視乎不同患者的基因變異組合，會考慮在治療組合中加入標靶藥物，增強療效；而合適的病人會在病情受控後接受骨髓移植，助減低復發的風險。另外，如較年長的患者不適合高強度化療，亦可透過較低強度的化療及標靶藥去控制病情。」
至於具FLT3異變的AML，治療方法亦相近，會在標準化療、誘導治療及鞏固治療中，加入相應的標靶藥物。梁文杰續指，FLT3白血病的復發風險頗高，猶幸現時亦已有相關標靶藥物，令病情可再次受控，延長存活率，「其實有不少FLT3白血病的病人在第一次治療受控，接受骨髓移植及標靶藥治療後，能夠維持可接受的生活質素。」
捐骨髓方法簡化
現時骨髓捐贈的方式，主要是周邊血幹細胞捐贈，過程與捐血相似，只需3至4小時便可完成，亦毋須全身麻醉，比傳統捐骨髓方法簡單。而近年出現的「半相合移植」，捐贈者的骨髓只需要與接受者一半吻合便可，大大增加找到合適骨髓的機會。如果你的身體健康狀況良好，並有興趣成為捐贈者，可到任何一間紅十字會捐血站登記。