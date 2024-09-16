白露過後就是中秋 補水保暖提高抗病力防秋燥傷人

中秋將至，天氣逐漸變得秋高氣爽，濕度日益下降，身體也因此而容易出現乾燥的症狀，例如口唇乾裂、鼻腔乾燥、皮膚乾癢、大便乾結等，甚至出現乾燥敏感的情況況，這時理應適當補水保濕，幫助提高身體的防禦能力，預防秋燥傷人。
身體容易受涼
由於氣溫變化開始明顯，再加上燥邪和風寒日漸強盛，一不小心便容易因為飲食不當或身體受涼而引發急性腹瀉，並伴隨發燒、食慾不振、體力下降、倦怠乏力等症狀，而要避免就要減少進食生冷食物，例如生菜、魚生及凍飲等冷食。
同時，大家也要開始打造溫暖的體質，迎接冬天的到臨，除了適當飲食之外，早晚出門也要謹記添加保暖衣物，日常則要規律作息，並且養成運動的習慣，鍛煉心肺功能和提升自身的耐寒能力。
兩款養生茶飲
其實 ，中醫養生是因應春生、夏長、秋收、冬藏的自然規律，而五臟六腑中脾胃是後天之本，氣血生化之源，脾胃功能正常才能為全身臟腑提供源源不斷的營養物質，促進身體健康，所以在季節交替的時間，可以紅棗、枸杞、石斛及陳皮，依比例調配成安胃養生茶，日常飲用方可達到調和脾胃、滋陰義氣的效果。
今次小編跟大家分享兩款養生茶飲，幫助生津潤肺。
- 桑葉菊花茶：桑葉和菊花各10克，放入杯中沖泡500cc熱水，並加入適量蜂蜜調味即可飲用，可緩解秋燥引起的口乾舌燥及潤肺效果。
- 冰糖枸杞燉雪梨：梨1個、冰糖1.5匙、枸杞10克、紅棗3至4顆、水1,000毫升，煲內燉煮至果肉出水呈現半透明狀即可食用，可用來滋養肺部，生津止渴，大人小孩都適合。