白露過後就是中秋 補水保暖提高抗病力防秋燥傷人

中秋將至，天氣逐漸變得秋高氣爽，濕度日益下降，身體也因此而容易出現乾燥的症狀，例如口唇乾裂、鼻腔乾燥、皮膚乾癢、大便乾結等，甚至出現乾燥敏感的情況況，這時理應適當補水保濕，幫助提高身體的防禦能力，預防秋燥傷人。

身體容易受涼

由於氣溫變化開始明顯，再加上燥邪和風寒日漸強盛，一不小心便容易因為飲食不當或身體受涼而引發急性腹瀉，並伴隨發燒、食慾不振、體力下降、倦怠乏力等症狀，而要避免就要減少進食生冷食物，例如生菜、魚生及凍飲等冷食。

同時，大家也要開始打造溫暖的體質，迎接冬天的到臨，除了適當飲食之外，早晚出門也要謹記添加保暖衣物，日常則要規律作息，並且養成運動的習慣，鍛煉心肺功能和提升自身的耐寒能力。