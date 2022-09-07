白露2022｜白露是甚麼意思？有甚麼禁忌？可以吃甚麼進補？一文睇養生方法

古時的人認為，白露前後出現的露水是養生佳品，有傳收集這些露水之後煲過後飲用，有延年益壽的功效，所以不少人有「收清露」的儀式。另外，白露的露水還有淨化、擋煞的作用，如果白露出現於農曆七月的話，還可以在家門前灑一些露水以作淨化。

白露是秋天的氣節之一，太陽位於黃經165度，天氣漸轉清涼。日照時間較短，夜間溫度下降較快，令水氣開始凝聚，早上會於草地、葉片上出現露珠，因而稱為「白露」。

今天(9月7日)是二十四節氣中的「白露」。白露的意思是甚麼？一早一晚天氣開始轉涼，日常有甚麼要注意？而有甚麼食物適合此時進補？下文就為大家講清楚。

有傳白露的露水有延年益壽的功效。

白露的禁忌？

這半個月的時間，有說生肖屬鼠、兔、馬、雞的人士要慎防消化系統的毛病，而屬蛇、虎出門也要小心安全，遠離感冒中的人，免受感染。

而一般人要注意的則與氣候相關，由於天氣轉涼，穿衣不宜過度外露，以免著涼；晚上睡覺避免開大冷氣、不蓋被，以免晚間發冷、寒氣進入筋骨，造成痠痛、流鼻水等問題。日常應轉喝常溫水或暖水，喝冰水易致頭暈發冷。運動方面，因天地之氣開始收斂，運動太過劇烈會容易產生氣結，堵塞穴道形成疾病。