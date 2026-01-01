白髮叢生點算好？3招助你對抗黑髮變白 亂拔隨時惹來毛囊炎

白頭髮不是長者的專利，有些人廿多歲就已經有白頭髮，有些則到了中年甚至老年仍有頭黑髮。頭髮由黑變白的成因十分複雜，可能與遺傳、疾病及壓力等等因素有關，不想頭髮提早變白，就可以透過均衡飲食，加上3個生活習慣，保護黑髮的壽命。

頭髮的顏色主要來自毛囊中的黑色素細胞，黑色素細胞分布在毛乳突周圍，會不斷製造黑色素，並把黑色素放到到角質細胞上，再沿著髮幹往上運輸，令長出來的頭髮會呈現黑色或深色。當黑色素細胞老化或受損，黑色素的產量逐漸下降，頭髮內的色素減少，髮色便會慢慢變淡，最後變成灰白。另方面，若黑色素在運送過程出現問題，也會令頭髮提早變白。

3個日常習慣保黑色素細胞

預防白髮的其中一個好方面，是透過均衡飲食，為身體提供足夠的原料製造黑色素，並可以透過3個日常習慣幫助保護黑色素細胞，促進黑色素的分泌。

規律作息、減少壓力：捱夜及高壓都可增加體內氧化壓力和發炎反應，加速黑色素細胞受損，而正常的生活作息則可以減少身體的氧化壓力和慢性發炎。養成固定睡眠時間、適度的運動、學習減壓，都有助維持頭皮與毛囊環境的穩定。 維持頭皮清潔與適度日曬：保持頭皮清潔、避免過度油膩可減少慢性發炎，而適度日曬可以刺激黑色素細胞刺激素，但要避免過量曝曬，以免頭皮與髮絲受到紫外線傷害。 避免極端飲食和快速減重：過度挑食、極端節食或快速減磅都可能造成體內缺乏特定營養元素，進而造成脫髮、生白頭髮等情況。

有些人不想頭上有白髮，每每看到都要拔走，但此舉可能會造成毛囊發炎，長遠甚至可導致毛囊萎縮，不再長出頭髮。因此，發現白頭髮時千萬別亂拔，若真的想要去掉白髮，可以用小剪刀貼近髮根剪掉，而不是用力拔除。