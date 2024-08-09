百日咳疫後回升可一傳17 長者幼兒高危

俗稱「雞咳」的百日咳主要透過飛沫傳播，一般會引起上呼吸道感染，包括鼻竇炎、中耳炎及支氣管炎等。呼吸系統科專科醫生王君玲指，其傳播力強，最多可以一傳14至17，提醒長者及幼童應盡早接種相關疫苗。
徵狀近似病毒性上呼吸道感染
百日咳由百日咳博德氏桿菌引起，主要會引起上呼吸道感染，例如鼻竇炎、中耳炎及支氣管炎等，嚴重時更可引致肺炎，它的傳播率比流感及新冠肺炎更高，一個病人最多可傳播14至17個病人。王君玲指，本港百日咳的感染數字在2016年開始有攀升趨勢，至2019年達到高峰，全年錄得96宗感染。疫情期間數字雖處於低位，惟復常後已再回升，單計今年首季已有24宗。
王君玲續指，百日咳感染初期的症狀與一般病毒性上呼吸道感染非常相似，包括流鼻水、打噴嚏、發低燒、咳嗽、起痰等，常被當成上呼吸道感染治療，患者甚至醫生都難以分辨。然而，診斷百日咳卻要透過驗痰、驗血或百日咳細菌核酸測試。尤於早期上呼吸道感染時都不會做多項需時及費用昂貴的檢測，所以百日咳的診斷一般都不是在早期階段。
治療方向不同
百日咳與病毒性上呼吸道感染的治療方向原則上不同，「大部分病毒感染在一段時間後會自行痊愈，故醫生一般不會在患者早期出現上呼吸道感染時馬上處方抗生素。惟百日咳的治療正好需要早期服用抗生素，如被界定為病毒性上呼吸道感染，在觀察病情期間就容易錯過處方藥物的最佳機會，於中後期診斷及治療效果相對欠佳。」
治療百日咳最理想的做法是在患病的首兩星期即處方抗生素，如果在兩星期後仍持續咳嗽，也可處方抗生素，療效則未必理想。患者一般會持續咳嗽，更可能長達12周才康復，醫生屆時只可控制徵狀，嚴重影響其生活質素，一旦發展成肺炎，除了要用抗生素治療，也要留院。
家居及校園
百日咳活躍於家居及校園，高危群組包括嬰幼兒，尤其是6個月以下兒童，及65歲或以上的長者，王君玲解釋，百日咳可由家人在外感染後帶回家，再感染家中的嬰幼兒；而待小朋友上學後，細菌亦可由學校作為源頭帶回家中傳染長者，大部分傳播都發生在這兩個高危群組。
提升免疫力
預防百日咳先要提升自身免疫力，均衡飲食、避免吸煙飲酒、作息定時、睡眠充足及多做運動等，另也可考慮接種百日咳疫苗，尤其是幼兒及65歲或以上的長者。王君玲也特別建議孕婦可在懷孕第二或第三期接種一劑成人百日咳混合疫苗，好讓身體產生抗體後，抗體可由胎盆傳給胎兒，確保嬰兒出生時已有百日咳的抗體。