百日咳疫後回升可一傳17 長者幼兒高危

俗稱「雞咳」的百日咳主要透過飛沫傳播，一般會引起上呼吸道感染，包括鼻竇炎、中耳炎及支氣管炎等。呼吸系統科專科醫生王君玲指，其傳播力強，最多可以一傳14至17，提醒長者及幼童應盡早接種相關疫苗。

徵狀近似病毒性上呼吸道感染

百日咳由百日咳博德氏桿菌引起，主要會引起上呼吸道感染，例如鼻竇炎、中耳炎及支氣管炎等，嚴重時更可引致肺炎，它的傳播率比流感及新冠肺炎更高，一個病人最多可傳播14至17個病人。王君玲指，本港百日咳的感染數字在2016年開始有攀升趨勢，至2019年達到高峰，全年錄得96宗感染。疫情期間數字雖處於低位，惟復常後已再回升，單計今年首季已有24宗。

王君玲續指，百日咳感染初期的症狀與一般病毒性上呼吸道感染非常相似，包括流鼻水、打噴嚏、發低燒、咳嗽、起痰等，常被當成上呼吸道感染治療，患者甚至醫生都難以分辨。然而，診斷百日咳卻要透過驗痰、驗血或百日咳細菌核酸測試。尤於早期上呼吸道感染時都不會做多項需時及費用昂貴的檢測，所以百日咳的診斷一般都不是在早期階段。