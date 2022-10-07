百日咳｜咳嗽唔斷尾 小心百日咳

咳嗽唔斷尾 小心百日咳

大家留意新冠疫情發展的同時，應同時小心另一傳染病「暗湧」。最近百日咳個案在鄰近地區呈上升趨勢，香港難以獨善其身。雖然百日咳治療並不困難，但由於其傳播力比新冠病毒強得多，醫學界建議應每10年接種一次百日咳混合疫苗，保護自己之外亦防止傳播。 呼吸系統科專科醫生王君玲表示，內地最近3年百日咳有上升趨勢，今年頭兩個月累積個案已超過去年的一半；「本港截至2018年，亦由過往每年二、三十宗上升至過百宗。值得留意是45%患者是6個月以下嬰兒，他們並未完成三針百日咳疫苗基礎注射；而1956年或之前出生的港人因未有兒童疫苗接種計劃，大有可能從未接種相關疫苗。」

1人可傳染14人 百日咳又名「雞咳」，由百日咳博德氏桿菌引起，此症主要經飛沫傳染，易受感染者一但吸入含有該菌的飛沫，幾乎100%發病。潛伏期為6至20天，一般於9至10天發病。患者初期會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽；而咳嗽會日益加劇，妨礙患者飲食和呼吸，細菌亦可感染肺部，情況嚴重可致抽搐和昏迷。王君玲提醒，「百日咳傳染力強，1人可傳染14至17人，多於家居或工作環境中傳播。雖屬法定呈報傳染病，但大部分個案往往被忽略。」 可咳至肋骨骨折 如成年人感染百日咳，由於較少出現患病兒童的典型「呼哮聲」症狀，容易錯過利用細菌血液培養及核酸測試確診的最佳時機。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，「成年患者平均持續咳嗽5至12周，長者患者中四成會出現併發症、12%須住院。而併發症包括鼻竇炎、肺炎、中耳炎、尿失禁、肋骨骨折，甚至昏厥或中風，不容忽視。」