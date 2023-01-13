皮疹會蠕動、腸胃塞55個電池！震驚醫生的10個離奇病例

皮疹蠕動、膀胱爆裂、腸道塞了超過55個電池，令人聽了就害怕！根據外媒《現場科學》(livescience)報道，2022年發布的這10份醫療報告記錄了各種詭異的醫療案例，連醫生也難以置信。 1. 「會蠕動的皮疹」竟肇因於蛔蟲 西班牙一名64歲的男子身上長出了紅色的波浪紋，且隨著時間的推移，這些紋路似乎會在皮膚上移動。該男子就醫檢查才發現這些會蠕動的線條，竟然是蛔蟲在他的皮膚下蠕動。幸好，該男子及時接受了抗寄生蟲藥伊維菌素的治療，皮疹終於消失了。

2. 帶狀皰疹導致膀胱爆裂 一名患有帶狀皰疹的77歲男子，因不尋常感染併發症需要動手術：他的膀胱爆裂。在極少數案例中，帶狀皰疹會導致「尿瀦留」，當膀胱不能正常排空，就會導致尿液淤積，進一步導致感染或膀胱結石。根據病例報告，這是第一份因帶狀皰疹相關尿瀦留導致膀胱破裂的報告。 3. 泡水就產生奇怪的皺紋 有位年輕人的手一浸到水就會異常產生皺紋，這種奇怪的症狀原來是由一種罕見病引起的。這種稱為「水源性注射器性肢端角化病」的疾病，病因尚不清楚，但外界認為它可能部分源於基因突變，並與汗腺異常有關。 4. 耳內膜「自發撕裂」 一名婦女突然無緣無故感到極度頭暈，趕緊求助於醫師，診斷後發現她耳朵裡有氣泡。醫師認為，如果病人碰到頭部外傷、耳朵手術或顳骨骨折，是有可能導致耳內產生氣泡。然而，該名婦女並沒有上述狀況，因此醫生猜測她的異常情況是由「耳內膜自發撕裂」所引起的。

5. 真菌導致聲音變嘶啞 一位男性患者的聲音在幾個月內變得沙啞，或是尖銳刺耳。男子就醫檢查後，被診斷出聲音嘶啞竟然肇因於真菌「皮炎芽生菌」長在他的喉頭與聲帶。 6. 喝苦味飲料竟然中毒休克 一位女子喝下葫蘆製成的飲料後，竟然出現休克。休克的症狀為體內血流驟降，且器官可能因缺氧而受傷，恐危及生命。葫蘆是一種淺綠色、性質溫和的植物。然而，這種植物會產生一種叫做「葫蘆素」的化學物質，帶有苦味，若大量食用這種物質就會食物中毒。