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健康
2023-12-21 13:30:02

皮膚不癢不痛脫屑 求醫竟是「癌」！

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皮膚癌

皮膚若有增生性色素斑塊/腫塊、久未痊愈的慢性紅疹、指甲/趾甲色素變化，請多尋求皮膚科專科醫生診療，以利能提早診治皮膚癌性病變。

一名65歲女士，因為身上有一個不規則的脫屑紅色病灶，由於不癢不痛，病人原本不以為意，自行買藥膏擦，但沒有改善，所以至皮膚科門診求診，經皮膚專科醫生評估、活組織檢查為皮膚麟狀細胞癌。

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紅疹未消、指甲變色 盡快找皮膚科診療

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫生劉康玲說，皮膚若有增生性色素斑塊/腫塊、久未痊愈的慢性紅疹、指甲/趾甲色素變化，請多尋求皮膚科專科醫生診療，以利能提早診治皮膚癌性病變。

藥膏

切勿自行服用/塗抹不明乳膏、藥物，以免延滯治療黃金期間。

切勿隨意自行用藥 避免延誤黃金治療期

皮膚科專科醫生能利用非侵入性的方式或切片手術來診斷治療皮膚、毛髮、指甲、脂肪等問題，包括各種良性及惡性皮膚腫瘤的診斷和治療及疤痕的治療等。切勿自行服用/塗抹不明乳膏、藥物，以免延滯治療黃金期間。

皮膚癌

皮膚惡性腫瘤除外觀外，大多沒有明顯症狀(痛/癢/刺)，因此容易被忽略。

皮膚惡性腫瘤症狀少 應盡快就醫確認診治

劉康玲強調，皮膚惡性腫瘤除外觀外，大多沒有明顯症狀(//)，因此容易被忽略。若家中長輩皮膚有色素腫塊/突起、長期未愈合的傷口/皮膚潰瘍、日漸增大的皮膚腫塊等，建議陪同長輩到皮膚科門診就診。皮膚專科醫生可以從診療、皮膚鏡檢查、皮膚活組織檢查等，在確認診斷後，由皮膚外科施行腫瘤移除、皮瓣重建、莫氏顯微手術等，更專業有效的保護皮膚。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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皮膚麟狀細胞癌 增生性色素斑塊/腫塊 慢性紅疹 指甲變化 皮瓣重建 莫氏顯微手術
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