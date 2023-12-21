皮膚不癢不痛脫屑 求醫竟是「癌」！

一名65歲女士，因為身上有一個不規則的脫屑紅色病灶，由於不癢不痛，病人原本不以為意，自行買藥膏擦，但沒有改善，所以至皮膚科門診求診，經皮膚專科醫生評估、活組織檢查為皮膚麟狀細胞癌。

紅疹未消、指甲變色 盡快找皮膚科診療 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫生劉康玲說，皮膚若有增生性色素斑塊/腫塊、久未痊愈的慢性紅疹、指甲/趾甲色素變化，請多尋求皮膚科專科醫生診療，以利能提早診治皮膚癌性病變。

切勿隨意自行用藥 避免延誤黃金治療期 皮膚科專科醫生能利用非侵入性的方式或切片手術來診斷治療皮膚、毛髮、指甲、脂肪等問題，包括各種良性及惡性皮膚腫瘤的診斷和治療及疤痕的治療等。切勿自行服用/塗抹不明乳膏、藥物，以免延滯治療黃金期間。