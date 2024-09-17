皮膚反覆紅腫癢逾「這時間」可能是慢性自發性蕁麻疹！治療謹記3要1不

40多歲女性護理師長期受「慢性自發性蕁麻疹」所苦，難以克制的癢感嚴重影響其睡眠、工作，即使使用抗組織胺治療仍無法緩解症狀，為了止癢她甚至採取非常極端的手段，裝上人工血管以利自行注射止癢針。林口長庚醫院皮膚部皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓表示，所幸免疫調節劑出現，讓這名個案看見一線曙光，透過免疫調節劑治療後終於穩定控制疾病、擺脫癢感。 9月求職季到來，許多社會新鮮人忙著找工作、面試，陳俊賓主任認為接踵而來的壓力、焦慮，可能會提升慢性自發性蕁麻疹的發病風險。台中榮民總醫院過敏免疫風濕科醫師陳怡行教授提醒，面對慢性自發性蕁麻疹應「三要一不」，現在治療多了免疫調節劑這樣新武器，能幫助患者擺脫症狀。

甚麼是慢性自發性蕁麻疹？跟食物過敏一樣嗎？ 「慢性自發性蕁麻疹」是一種自體免疫系統失調的疾病，陳俊賓主任表示，它與外在過敏原無直接相關，但過敏原、壓力大、焦慮等可能會誘發或加重疾病，在發病期間，由於體內免疫細胞異常分泌會引起血管擴張、組織腫脹的組織胺，導致風疹塊、血管性水腫，使得患者出現「紅、腫、癢」三大症狀。 這些症狀往往會在一、兩天內消失，卻又很快出現在不同位置，容易被誤以為是吃到不新鮮的食物而引起的偶發性過敏反應。陳俊賓主任提醒，若突然反覆出現三大症狀超過6周，就要懷疑可能是慢性自發性蕁麻疹，應至醫院檢查、治療。

症狀不只影響外觀 工作、心理健康等都受衝擊 慢性自發性蕁麻疹若未治療，衝擊的不只有皮膚外觀，陳俊賓主任提到，隨著求職季節的到來，病灶若出現在臉部，造成嘴唇腫脹、起紅疹等，可能會衝擊患者的面試信心。 而且難以抑制的癢感也有可能成為工作的阻礙，陳俊賓主任表示，研究指出，慢性自發性蕁麻疹患者每5人就有約2人因癢而工作表現不彰，有21.9%的患者因病而遲到或缺勤，其中更有37.5%患者每周請假超過一天，工作表現與收入都有可能因此受到影響，半數患者處於高度精神壓力，精神壓力僅略低於癌症。 陳怡行教授提到，剛確診的患者大部分為青壯年，正是為了學涯、職涯奮鬥的階段，可能會覺得「發病時再治療」，但事實上這樣的想法往往就是治療失敗、無法有效控制疾病的主因，因為慢性自發性蕁麻疹並非暫時性的過敏反應，發作時才用藥壓制症狀，可能會導致療程延長，要花更多時間才能穩定控制疾病。