皮膚受壓、高溫 誘發慢性蕁麻疹

有些讀者可能對「蕁麻疹」感到陌生，但講到「風癩」、「風疹」就一定耳熟能詳，沒錯這些都是蕁麻疹的俗稱。稱得上風癩、風疹，只因來去如風，病發時相當突然、毫無預兆，由紅腫、痕癢到消退，一般在30分鐘至幾小時之間不等，極少會超過24小時。其實蕁麻疹亦可分成急性和慢性：急性持續少於六星期；慢性蕁麻疹則超過六星期，每次病發可能維持數小時就消失，卻會反覆持續出現。 不管急性還是慢性蕁麻疹，病發期間皮膚上會浮現許多鼓起或膨出、淡白至粉紅的疹粒，外觀上猶如被蚊子釘咬的紅疹。皮膚科專科醫生區志森指出，部分面積較大的疹子會鼓起斑塊，有些直徑可達10公分或以上。不管是大是小，患處都會極度痕癢，而每次出現蕁麻疹的部位都可不同，嚴重影響病人日常生活。

細分自發性或誘發性 慢性蕁麻疹當中又可細分為「慢性自發性蕁麻疹」(CSU)及「慢性誘發性蕁麻疹」(CInU)。區志森表示絕大部分CSU患者都未能找到誘發病因，「部分可能和自身免疫系統失調有關，亦有文獻指出部分或由腸道寄生蟲、幽門螺旋菌、精神壓力等引發。」 至於CInU顧名思義有特定誘因激發，常見物理刺激包括對皮膚抓劃，或皮膚表面受壓後(如束腰帶、穿胸圍)出現條狀的紅腫痕癢反應，亦有因接觸到冷、熱、陽光等而出現；另一種比較情況特殊的CInU稱為「膽鹼性蕁麻疹」，是患者於運動、處於高溫環境、吃熱食或洗熱水澡時流汗而引發的蕁麻疹。